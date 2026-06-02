FSV Vohwinkel verpflichtet Daniel López de la Rosa vom Cronenberger SC

Daniel „Dani“ López de la Rosa wechselt nach Vohwinkel. – Foto: Odette Karbach

Der FSV Vohwinkel freut sich, mit Daniel „Dani“ López de la Rosa einen weiteren hochspannenden, jungen Spieler aus der Region im Fuchsbau begrüßen zu dürfen. Der 20‑Jährige wechselt zur kommenden Saison vom Cronenberger SC nach Vohwinkel und verstärkt die Außenbahnen des FSV.

In der aktuellen Saison absolvierte Dani 30 Spiele für den CSC, erzielte 4 Treffer und bereitete 5 weitere Tore vor. Bereits im Vorjahr sammelte er als noch U19 Spieler des CSC in 20 Landesliga‑Partien wertvolle Erfahrung im Seniorenbereich. Seine Entwicklung zeigt klar: Dani ist bereit für den nächsten Schritt.

Der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler fühlt sich sowohl offensiv als auch defensiv wohl. Er bringt hohe Geschwindigkeit, sauberes Passspiel und eine spielfreudige, mutige Art mit – Eigenschaften, die perfekt zum FSV passen und unser Spiel auf den Flügeln deutlich variabler machen.