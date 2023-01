FSV Vohwinkel verlängert mit Marc Bach und Biniam Ghebremeskal Bis 2025 soll das Trainerteam weiter die Geschicke beim Wuppertaler Landesligist lenken.

Die Zusammenarbeit im Trainerteam stimmt aber offenbar auch absolut. "Marc sendet an jedem Trainingstag morgens eine Mail mit Trainingsbeteiligung und Ablauf, inklusive weiteren Informationen an den Torwarttrainer und mich. Wir senden ihm dann eine Bestätigungsmail zurück. Da ist von A-Z alles durchgetaktet, inhaltlich sowie zeitlich", schildert Ghebremeskal. "Des Weiteren habe ich das Glück, von Tag eins an alle Freiheiten von Marc zu haben, und das ist im Verein und Team so klar kommuniziert worden. So wie mit meiner Zusammenarbeit mit Markus Dönninghaus ist es hier ebenfalls von Anfang an ein perfektes Match! Das spiegelt sich in der Mannschaft wider und wir unterstützen uns gegenseitig! Zusätzlich hat es meine Eingewöhnung vereinfacht und gleichzeitig beschleunigt", erklärt er weiter.

Für die laufende Spielzeit kann es erst einmal nur ein Ziel geben, und das ist der Verbleib in der Liga. "Es ist eine Mammut-Aufgabe, ein Schiff, das gekentert ist, aufzurichten und es sicher in den Hafen zu bringen", bedient sich Ghebremeskal eines Bildes. "Wir werden die Klasse halten, doch es bleibt bis zum Schluss spannend." Der Co-Trainer warnt jedoch davor, nach dem zuletzt guten Auftritten zu glauben, dass der Ligaverbleib ein Selbstläufer wird. "Das wird nicht so sein. Wir werden hier noch lachen und weinen." Zudem stellt Bachs Assistent klar, dass der Druck, die Jungen zu führen, bei den Führungsspielern liegt. Dann könnte die kommende Spielzeit vielleicht etwas ruhiger werden. "In einer dann hoffentlich wieder normalen Liga wollen wir die Mannschaft weiterentwickeln und so stabilisieren, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dazu weiterhin in einer jungen Mannschaft mit viel Perspektive Talente zu fördern und integrieren", nennt er das mittelfristige Ziel.