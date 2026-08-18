FSV Vohwinkel unterstreicht Favoritenrolle mit Statement-Sieg Bezirksliga, Gruppe 2: Der Saisonauftakt glückte dem FSV Vohwinkel mit einer regelrechten Machtdemonstration. Der deutliche Kantersieg gegen DV Solingen II unterstrich direkt die Favoritenrolle der Wuppertaler. von Linus Bien · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Beim FSV läuft der Motor wie schon im letzten Jahr. – Foto: Andreas Bornewasser

Auftakt nach Maß: So könnte man den 1. Spieltag der Bezirksliga-Saison für den FSV Vohwinkel bezeichnen. Gegen die Reserve von DV Solingen gelang dem letztjährigen Fast-Aufsteiger ein deutlicher 7:0-Sieg, der die Favoritenrolle unterstreicht, die man dem Team von Peter Burek zuschreibt. Ein Mann stach dabei besonders heraus.

FSV-Zielspieler mit Führungsqualitäten trifft dreifach Schon zur Halbzeit führte der FSV Vohwinkel mit 4:0 und ließ der Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison in einem durchaus kontroversen Abstiegskampf den Klassenerhalt gesichert hatte, im Grunde überhaupt keine Chance. In Durchgang zwei folgten drei weitere Treffer. Mit seinem Dreierpack machte Alphonso Hennock Manata also genau da weiter, wo er in der vergangenen Spielzeit aufgehört hatte: Tore am Fließband schießen. Kein Vorbereitungsspiel des FSV blieb ohne Torbeteiligung des 27-Jährigen, der mittlerweile in seine sechste Saison mit den Füchsen geht. Trainer Peter Burek findet lobende Worte für seinen Top-Offensivmann: „Alphonso ist einer unserer wilden und technisch sehr starken Offensivspieler. Nach mittlerweile sieben Jahren im Verein ist er natürlich auch eine Identifikationsfigur und ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft, der gerne Verantwortung übernimmt.“

>>> Hier kommt ihr zu Alphonso Manata Burek stieß erst zur Vorbereitung auf die laufende Saison zu den Wuppertalern. Zuvor war er unter anderem beim TSV Gruiten, ASV Mettmann und zuletzt bei Rhenania Hochdahl tätig, mit denen er 2025 den Aufstieg in die Bezirksliga feiern konnte. Der Kontakt zu seinem neuen Verein bestand bereits in der Vorsaison: „Die letzten sieben Spiele der Rückrunde konnte ich die Mannschaft beobachten und mir einen Eindruck über die Spieler verschaffen“, so Burek. Daraufhin folgten Treffen mit Sportdirektor Christian Bialke – der das Traineramt zuvor innehatte –, der sportlichen Leitung um Julian Kanschik sowie Gespräche mit dem Vereinsvorstand. Peter Burek sieht die Chance auf die oberen Plätze Zum rundum gelungenen Saisonstart sagt der 49-Jährige: „Die Mannschaft hat über die gesamten 90 Minuten aggressiv, aktiv und mutig agiert und sich dabei konsequent an unsere taktischen Vorgaben gehalten. Gerade das hohe Angriffspressing ist eine risikoreiche Spielidee gegen den Ball, aber die Spieler haben diese von Beginn an sehr gut angenommen und umgesetzt.“ Perfekt sei seine Elf dennoch keinesfalls: „Natürlich gibt es trotz des Ergebnisses auch Details und Themen, die wir mit dem Trainerstab weiter verbessern müssen.“