FSV Vohwinkel überragt – Meldet sich DV Solingen II nochmal zurück?

Der FSV Vowhinkel hat an diesem 24. Spieltag eindrucksvoll bewiesen, warum sie um den Sprung in die Landesliga buhlen. Der Rabenschwarze Nachmittag der SG Hackenberg begann zwar mit einem frühen Gegentor durch Nico Korpilla (13.), Leon Sierant (17.) gelang postwendend der Ausgleich. Dann nahmen die Dinge ihren Lauf: Ein doppelter Niklas Dörrier (38., 44.) und Jonas Schneider (45.+1) besiegelten noch vor dem Halbzeitpfiff die Niederlage des Vorletzten. Dann kam es faustdick für die Gäste. Sami Tajar (50.), Blend Janko (55.) und erneut Dörrier (59.) machten das schnelle 6:1. Ein vierter Treffer von Dörrier (68.) und Denis Arslan (89.) erhöhten noch auf 9:1. Der FSV hält weiter Schritt mit dem Spitzenreiter während die SGH zusehen muss, wie die Konkurrenz punktet. FSV Vohwinkel Wuppertal – SG Hackenberg 9:1

FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Nico Korpilla (75. Malte Gerlich), Ercan Akhan, Tim Zemlianski, Blend Janko (65. Leon Miguel Zahran), Nico Sudano, Jonas Schneider (65. Denis Arslan), Niklas Dörrier (75. Thomas Held) - Trainer: Christian Bialke

SG Hackenberg: Sebastian Weber, Began Saiti (46. Edward Yamoah), Dennis Adamiec, Simone-Fabio Donadio, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, David Tischler, Lennard Wagemann (67. Dewald Grigoryev), Leon Michael Sierant, Mario De Siena - Trainer: Zdenko Kosanovic

Schiedsrichter: Patrick Rudolf (Grevenbroich) - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Nico Korpilla (13.), 1:1 Leon Michael Sierant (17.), 2:1 Niklas Dörrier (37.), 3:1 Niklas Dörrier (43.), 4:1 Jonas Schneider (45.), 5:1 Sami Tajar (50.), 6:1 Blend Janko (56.), 7:1 Niklas Dörrier (59.), 8:1 Niklas Dörrier (69.), 9:1 Denis Arslan (90.) ____ Richrath zieht vorbei

Der 3:0-Sieg von TuSpo Richrath über den HSV Langenfeld lassen die Richrather am HSV vorbeiziehen. Alen Vincazovic ist es, der in Durchgang eins die Führung bringt und nach dem Wiederanpfiff noch nachlegen konnte (23., 64.). Gute zehn Minuten bevor der Unparteiische die Partie beendete, machte Marius Lindemann (78.) den Deckel drauf. Im Duell um den fünften Tabellenplatz hat TuSpo die Nase vorne und konnte sich erfolgreich von dem 5:0-Nackenschlag aus der vergangenen Woche erholen. TuSpo Richrath – HSV Langenfeld 3:0

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu (89. Athanasios Melas), Achraf Chayeb (46. Tim Scharpel), Kevin Kluthe, Dustin Beyen (89. Julian Dambrowski), Arian Ugljani, Brando de Gracia (81. Gabriel Iacovino), Alen Vincazovic, Gianluca Gagliardi (71. Justin Kotlorz) - Trainer: Lukas Beruda

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (63. Arsim Hajdari), Nephthalie Ngoma Ndey, Luca Höllman, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Giuseppe Licausi (62. Fabian Pastow), Luca Mario Attardi (79. Maurice Herriger), Faissal El Amrani (69. Nabil Al Khabbachi), Oleksii Yermolaiev (62. Konstantinos Kaliantzis) - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 661

Tore: 1:0 Alen Vincazovic (24.), 2:0 Alen Vincazovic (64.), 3:0 Marius Lindemann (78.) ____ Germania nimmt sich selbst die Wind aus den Segeln

Die SSV Germania Wuppertal hatte bei Jugoslvaija Wuppertal die Möglichkeit es ganz schwer zu machen für die Kellerkinder. Nach dem Führungstreffer der Jugoslavija durch Faris Hodzic (37.), nahm sich die Germania in der Folgeaktion selbst den Wind aus den Segeln: Der Unparteiische zückt die Ampelkarte. In Durchgang zwei nutze Yassin Bouaasria (77.) die Überzahl und erzielte den 2:0-Siegtreffer. So rutschen die Gäste wieder gefährlich nah an die Abstiegsplätze. FK Jugoslavija Wuppertal – SSV Germania Wuppertal 2:0

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Dogan Can, Alper Tosun, Zakaria Jarrayi (78. Kai-Philipp Höcht), Noel-Yacob Okbe (67. David Arsenijevic), Faris Hodzic, Bojan Blazic (59. Jean Baumgarten), Luca Alessio Lenz (92. Vinicius De Andrade Souza), Osman Öztürk, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri

SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Pascal Glittenberg (80. Mustafa Alkan), Kilian Wendling (63. Enes Hirlak), Yousef Rasoli (80. Lukas Janz), Ege Erdem, Omar Sarsour (63. Sami Issa), Levin Ilias Ceylan (46. Fatih Özbayrak), Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim

Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Yassin Bouaasria (37.), 2:0 Yassin Bouaasria (77.) ____ Für Berghausen sind es jetzt noch vier Zähler

Ein womöglich überlebenswichtiger Erfolg für den SSV Berghauen. Dabei übernahm der TSV Ronsdorf durch Konstantinos Likidis (9.) die frühe Führung. Die sollte allerdings schnell umschlagen: Musa Ceesay (11.) und Dariusz-Alessander Tontsch (25.) brachten die abstiegsgefährdeten Berghausener in Führung. Tontsch (45.+2) schnürte dann noch vor dem Pausentee den Doppelpack. Damit nicht genug: Dem 21-Jährigen setzte in der zweiten Hälfte sogar noch zum Hattrick an (69.). Jona-Miklas Ernst (78.) gelang der Anschlusstreffer – ein Ronsdorfer Platzverweis in der Nachspielzeit sollte das Comeback aber ins Unmöglich befördern. Ege Kilic (90.+4) schoß den 5:2-Siegtreffer für den SSV, der sich in Folge auch noch von einem eigenen Spieler verabschieden musste, der ebenfalls die Ampelkarte sah. Berghausen rückt durch diesen Sieg auf vier Punkte ans sichere Ufer heran. SSV Berghausen – TSV Ronsdorf 5:2

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Frederik Halbey, Tobias Schöning, Robin Bastian, Raphael Schruff (75. Davide Lo Martire), Leon Cvetanovic (85. Nick Michna), Musa Ceesay, Leon Mockschan (92. Yaran Mejid), Julian Meis, Dariusz-Alexander Tontsch (77. Ege Kilic) - Trainer: Ralf Dietrich

TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst (30. Lasse Palsbroecker), Julian Bente (46. Felix Anton Suhre), Marvin Merchel, Nico Langels, Jona Miklas Ernst, Habib Camara (46. Tuna Abas), Nico Fuchs, Phil Ketzscher (46. Felix Oliver Zymla), Sebastian Schmieta, Konstantinos Likidis (61. Yannik Hünninghaus) - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69

Tore: 0:1 Konstantinos Likidis (8.), 1:1 Musa Ceesay (8.), 2:1 Dariusz-Alexander Tontsch (25.), 3:1 Dariusz-Alexander Tontsch (44.), 4:1 Dariusz-Alexander Tontsch (67.), 4:2 Jona Miklas Ernst (76. Foulelfmeter), 5:2 Ege Kilic (90.+4)

Gelb-Rot: Marvin Merchel (90./TSV Ronsdorf/)

Gelb-Rot: Nick Michna (90./SSV Berghausen/) ____ SV Solingen ohne Probleme

Auch der SV Solingen hält Schritt. Nach 23 Minuten brachte ein schneller Doppelschlag durch Hidi Kadessy (23.) und Akin Müjde (25.) den SVS in Führung. Viel dagegen zu setzen hatte Türkgücü Velbert nicht. In Durchgang zwei war es dann Max Zäh – der in bestechender Form ist – der die nächsten zwei Treffer für den Tabellendritten erzielte (50., 61.). Das letzte Wort hatte Alexander Hotea-Mironescu (90.+2). Damit gewinnt der SV Solingen ohne schwerwiegende Probleme in Velbert und bleibt dem Spitzen-Duo auf den Fersen. Türkgücü Velbert – SV Solingen 08/10 0:5

Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik (69. Gökhan Bulat), Edin Husidic (46. Taha Kaya), Filippas Filippou, Mete Türk, Seonghyeok Lee, Muzaffer Sirlak (7. Semih Türkoglu), Mert Celik, Lorjan Imeri (63. Mete Türk), Ahrom Yoo (75. Cengiz Saral)

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Cihan Demirtas, Giuseppe Vraka (76. Bilal Elias), Hidi Kadessy, Hasan Kaan Hayta (60. Altin Shala), Robin Raaphael Heist (24. Alexander Hotea-Mironescu), Akin Müjde, Marvin Stahlhaus (69. David Kuyu), Kevin Kassunga, Max Niklas Zäh (64. Luan Ismajli) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Hidi Kadessy (23.), 0:2 Akin Müjde (25.), 0:3 Max Niklas Zäh (50.), 0:4 Max Niklas Zäh (61.), 0:5 Alexander Hotea-Mironescu (90.+2) ____ Doch noch das Comeback?

So richtig schlau kann man in den vergangenen Wochen aus DV Solingen II nicht werden – heute war es wieder ein Sieg gegen den SV Wermelskirchen, der Hoffnung in die Klingenstadt bringt. Dabie waren es die Gäste, die das erste Wort hatten: Cedric Haldenwang (45.) brachte mit dem Halbzeitpfiff das erste Tor der Partie. Ein Weckruf für die Zweitvertretung der Solinger, denn Baran Aka (62.) glich aus, worauf ein der Doppelschlag durch Illia Pieshykov (71.) und Osman Kalayci (73.) den Solinger Sieg in die Wege leitete. Für DV sind es zwar noch zehn Punkte auf den Relegationsplatz, abschreiben sollte man das Liga-Schlusslicht allerdings in keinem Fall. DV Solingen II – SV 09/35 Wermelskirchen 3:1

DV Solingen II: Justin Illmann, Paul Christian Berger, Nahum Belay Ghebressulasie, Pavel Dolynai, Vladyslav Balakai, Younes Benzerdjeb, Emre Mujde, Aktay Sezer, Sefa Mikail Özalp, Baran Aka, Bilal El Ouamari - Trainer: Sahin Sezer

SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol, Luca Postic (76. Florian Börsch), Jannic Jens Kilter (65. Ferat Sari), Nick Salpetro (76. Tom Neumann), Ahmad Ahmad, Furkan Asut - Trainer: Nico Postic - Co-Trainer: Carmelo Salpetro - Co-Trainer: Frank Niewöhner

Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Cedric Haldenwang (45.), 1:1 Baran Aka (53.), 2:1 Illia Pieshykov (62.), 3:1 Osman Kalayci (65.) ____ Eine Halbzeit genügt Gräfrath

Warum sollte es auch 45 Minuten brauchen? BV Gräfrath hat an diesem Spieltag nur die erste Halbzeit gebraucht, um die drei Punkte zu Hause zu behalten. May Zymala (7.) brachte die 1:0-Führung gegen die SSVg Velbert II. Marvin Calcerrada-Sesek (35.) und Alessio Mangia (45.) erzielten die letzten beiden Tore der Partie. Der bittere Tiefpunkt für die Löwen ist dann die Ampelkarte in der 83. Spielminute gewesen. Damit aber die Zweitvertretung des Regionalligisten nochmal richtig unten reinrutscht, müsste eine regelrechte Niederlagen-Serie folgen. BV Gräfrath – SSVg Velbert II 3:0

BV Gräfrath: Jan Hückeler, Emmanuel Valery Houssou (76. Mertcan Das), Dustin Kinkler, Agostino Barretta, Tom Walther, Alessio Mangia (88. Emmanuel Durife), Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek (60. Miko Kurth), Arbnor Ejupi, Abdulkadir Avan (60. Yves-David Tshala), Ismail Cakici (68. Ismet Can Agadakmaz) - Trainer: Kaan Kursun

SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Massimo Mondello (54. Niklas Böhm), Abel Hagos, Pascal Kubina, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim (45. Furkan Kurt), Faruk Hepgüler, Dmytro Kislin (46. Ilias Hassi), Lirik Krasniqi, Rostyslav Proskura, Giovanni Marose - Spielertrainer: Massimo Mondello

Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Alessio Mangia (7.), 2:0 Marvin Calcerrada-Sesek (35.), 3:0 Alessio Mangia (45.) ____ Topspiel-Sieg geht nach Reusrath

Der Cronenberger SC erwischte einen echte Blitzstart: Enrico Wagner (6.) schoss dem Landesliga-Absteiger schnell in Führung. Postwendend antwortete Pascal Hinrichs (13.) mit dem Ausgleichstreffer. Armel Kouassi (73.) legte in Durchgang zwei den nächsten Treffer drauf. Auf eine Tätlichkeit von Bradley Lofolomo – der mit glatt Rot unter die Dusche geschickt wurde – folgte der 3:1-Siegtreffer durch Luca Piatkowski (80.). Der SC Reusrath bleibt also weiter an der Tabellenspitze, während sich der CSC mit dem grauen Mittelfeld der Liga zufrieden geben muss. Cronenberger SC – SC Germania Reusrath 1:3

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Leon-David Groß (72. Aldin Hamidovic), Robin Brkic (62. Luis Rosenecker), Luke Corvin Jahnke, Bradley Lofolomo, Younes El-Abdouni, Enrico Francesco Wagner (65. Daniel López de la Rosa), Kleomenis Tsioutsioulitis, Malik Marvin Plücker (82. Anouar Chourak), Dominik Schäfer, Jonas Frank Niehues (70. Gian-Luca Stindt) - Co-Trainer: Tim Wagner - Co-Trainer: Daniel Schmitz - Trainer: Samir El Hajjaj

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger, Pascal Hinrichs (85. Jan Tobias Gies), Paul Degner (77. Tim Röper), Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann (87. Luc-Colin Okicic), Gianluca Cserep (84. Moritz Kaufmann), Armel Ange Kouassi (79. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Enrico Francesco Wagner (6.), 1:1 Pascal Hinrichs (13.), 1:2 Armel Ange Kouassi (73.), 1:3 Luca Oliver Piatkowski (80.)

Rot: Bradley Lofolomo (83./Cronenberger SC/Tätlichkeit) ____

Wilde Schlussphase mit besserem Ende für die Viktoria

Letztlich sollte die Partie zwischen Rot-Weiß Wülfrath und der SC Viktoria Rott in einer wilden Schlussphase entschieden werden. Dabei fand die Viktoria optimal ins Spiel: Musa Mansaray (7.) brauchte keine zehn Minuten, um die 1:0-Führung zu erzielen. Anschließend passierte lange nichts – eine knappe Stunde später bleib Davide Mangia (67.) eiskalt vom Punkt und stellte das Spiel wieder auf Null. Der Wuppertaler Doppelschlag durch Nermin Hadzic (78.) und Semi Molla (81.) brachte die komfortable 3:1-Führung. Leonard Kastrati (87.) sorgte nochmal für Spannung – diese nahm Maxford-Akuamoah Sampong (90.+3) in der Nachspielzeit dann wieder. So sichert die Viktoria den Relegationsplatz, während Rot-Weiß in eine Abwärtsspirale gerät, die aber noch keine akute Gefahr im Blick auf den Abstieg bedeutet. SV Rot-Weiß Wülfrath – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 2:4

SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Cedric Bestler, Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan, Adil El Hajui (81. Altin Kastrati), Fabion Baljiu (61. Ibrahim Yilmaz), Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi, Fatih Kurt (46. Schad Hassan) - Trainer: Ali Basboga

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Nkosiphile Henrich Dube, Prince Chijoke Osuoha, David Amankwah Darko (54. Abbas Alali), Ilyas Ikan Asbih (66. Manaf Ali-Koura), Ibrahim Tarik Molla (61. Liwaa El-Sarag), Kibang Anthony Tem, Musa Mansaray, Steve Tchenou Wantong (72. Ibrahim Tarik Molla), Nermin Hadzic, Alan Kalongi (75. Maxford- Akuamoah Sampong) - Trainer: Yousef Hidroj

Schiedsrichter: Benjamin Kühnen (Meerbusch) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Musa Mansaray (7.), 1:1 Davide Mangia (67.), 1:2 Nermin Hadzic (78.), 1:3 Semi Molla (81.), 2:3 Altin Kastrati (87.), 2:4 Maxford- Akuamoah Sampong (90.)

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Das sind die nächsten Spieltage:

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Reusrath - RW Wülfrath

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr HSV Langenf. - Jugoslavija

So., 29.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Cronenberg

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Richrath

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - BV Gräfrath

So., 29.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - Türkgücü Vel

So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Berghausen

So., 29.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - DV Solingen II

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Vohwinkel



26. Spieltag

Di., 31.03.26 19:30 Uhr RW Wülfrath - SSVg Velbert II

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Türkgücü Vel - SSV Germania

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Solingen - Hackenberg

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Berghausen - HSV Langenf.

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Vohwinkel - Ronsdorf

Do., 02.04.26 19:30 Uhr BV Gräfrath - DV Solingen II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Cronenberg - SV 09/35 W

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Richrath - SC Reusrath

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Jugoslavija - SC Viktoria