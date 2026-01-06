FSV Vohwinkel statt VfB Hilden für Ercan Akhan

Nach Niklas Burghard kehrt auch Ercan Akhan vom VfB Hilden zurück zum FSV Vohwinkel. Der Defensivspieler stand bereits in der Vergangenheit für den FSV Vohwinkel auf dem Platz und kennt den Verein sowie sein Umfeld bestens.
Mit seiner körperlichen Präsenz und Zweikampfstärke soll er der Defensive des FSV möglichst weitere Stabilität verleihen. Darüber hinaus kann er mit seiner Spielübersicht auch offensiv Akzente setzen.
Unser Sportdirektor Christian Bialke und der sportliche Leiter Julian Kanschik erklären: „Wir freuen uns auch über die Rückkehr von Ercan. Er kennt den Verein und die verantwortlich handelnden Personen bestens. Ercan bringt in seinem jungen Alter schon viel Erfahrung mit. Außerdem verfügt er über die spielerischen Qualitäten, die unserer jungen Mannschaft sowie unserer sportlichen Entwicklung weiterhelfen werden“.
Der Verein heißt Ercan Akhan herzlich willkommen zurück und wünscht ihm viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit im Trikot des FSV Vohwinkel.