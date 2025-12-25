FSV Vohwinkel mit kommissarischem Sportdirektor und sportlichem Leiter

Der geschäftsführende Vorstand des Bezirksligisten FSV Vohwinkel hat kurz vor dem Jahresende noch zwei wichtige Personalentscheidungen getroffen, die er in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat. Im Wortlaut könnt ihr diese hier nun nachlesen.

1. Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird der bisherige Sportliche Leiter Christian Bialke zunächst kommissarisch zum Sportdirektor ernannt. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören u. a. die Entwicklung und Umsetzung der sportlichen Gesamtstrategie des Vereins, Planung der Kader und Trainerteams, Mitwirkung bei Transfers und Vertragsabschlüssen, Förderung der Nachwuchsarbeit sowie die Vertretung des Vereins in sportlichen Angelegenheiten gegenüber Verbänden, Ligen und Vereinen.

Die endgültige Einführung des Sportdirektors bedarf noch einer Satzungsänderung und somit der Zustimmung der stimmberechtigten Mitglieder des FSV Vohwinkel. Eine Mitgliederversammlung mit den entsprechenden Änderungsvorschlägen ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen.

Die Einführung der Position „Sportdirektor“ soll die sportliche Arbeit des FSV Vohwinkel langfristig professionalisieren, Entscheidungsprozesse klar strukturieren und die sportliche Kontinuität sicherstellen. Der Sportdirektor handelt als sportliches Führungsmitglied des Vereins um Professionalität, Kontinuität und sportlichen Erfolg langfristig sicherzustellen. Er trägt die sportliche Gesamtverantwortung.

Auch Julian Kanschik zunächst kommissarisch

2. Ebenfalls mit Wirkung vom 1. Januar 2026 wird Julian Kanschik, noch aktives Mitglied und

Führungsspieler der Ersten Mannschaft, zunächst kommissarisch zum sportlichen Leiter ernannt. Seine Aufgaben bestehen im Wesentlichen in der Umsetzung der sportlichen Leitlinien und Strategie des Vereins in Abstimmung mit dem Sportdirektor, die Planung, Steuerung und Kontrolle des Trainings- und Spielbetriebs gemeinsam mit dem Trainerteam, die Überwachung der sportlichen Entwicklung der Mannschaften (1. Mannschaft / 2. Mannschaft / Frauenteam).

Darüber hinaus ist er zuständig für die Kaderplanung und Spielerentwicklung, die Trainer- und Betreuerkoordination sowie für das Scouting und die Spielanalyse. Der sportliche Leiter soll möglichst die professionellen sportlichen Strukturen im Verein sicherstellen, die Mannschaftsleistungen kontinuierlich verbessern und die Trainer erfolgreich in ihrer Arbeit entwickeln. Insgesamt liegen die Aufgaben von Julian Kanschik in der Unterstützung des Sportdirektors bei der Umsetzung der sportlichen Gesamtstrategie.

Parallel zu seinem Einstieg in die sportliche Leitung absolviert Kanschik ein berufsbegleitendes Studium im Sportmanagement mit Schwerpunkt Fußballmanagement. Zudem wird er ab Januar 2026 die DFB-C-Lizenz Fußballmanager erwerben; ein weiterer Baustein zur Professionalisierung seiner neuen Rolle.

Die endgültige Bestellung von Julian Kanschik zum sportlichen Leiter bedarf ebenfalls noch der Zustimmung der stimmberechtigten Mitglieder des FSV Vohwinkel. Die soll auch auf der nächsten Mitgliederversammlung im ersten Halbjahr 2026 erfolgen.

