FSV Vohwinkel liebäugelt 2025/26 mit dem Aufstieg

Bialke: „Ich bin stolz, dass die junge Mannschaft weitestgehend zusammenbleibt, um mit dem FSV erfolgreich die Zukunft zu gestalten. Unsere Ziele sind so definiert, dass wir in der nächsten Saison möglichst ,oben‘ angreifen wollen. Wenn alles passt, wollen wir ein ,Wörtchen‘ um den Aufstieg in die Landesliga mitreden. Über Neuverpflichtungen berichten wir in Kürze. Jedenfalls freuen uns schon jetzt auf die neue Spielzeit 2025/2026.“

So., 27.04.2025, 15:15 Uhr SuS Haarzopf Haarzopf FSV Vohwinkel Wuppertal Vohwinkel 15:15 PUSH