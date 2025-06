FSV Vohwinkel holt Nils Ole Engels zurück

Auch Trainer Tobias Orth äußerte sich erfreut über den Neuzugang: „Nils Ole hat viel

Potential und wir hoffen und gehen davon aus, dass er sich bei uns nicht nur

weiterentwickelt sondern uns dabei hilft, die gesteckten Ziele zu erreichen“.

Engels wurde in der Jugend des Cronenberger SC und von Bayer Wuppertal ausgebildet. Im Sommer 2022 wechselte er dann zum FSV und absolvierte in zwei Jahren neun Partien für den Verein in der Bezirksliga. In der vergangenen Spielzeit stand er in zwölf Begegnungen für die Velberter Reserve zwischen den Pfosten.