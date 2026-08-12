FSV VfB Straubing: Vize-Kapitän geht von Bord Der ehemalige Landesliga-Kicker Bleron Dobruna wird nicht mehr für den Bezirksligisten auflaufen von Thomas Seidl · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Bleron Dobruna (re.) hat seine Zelte beim FSV VfB Straubing abgebrochen – Foto: Charly Becherer

Nach einem fulminanten Start hat der FSV VfB Straubing in der Bezirksliga West mittlerweile dreimal in Folge verloren und muss nun eine weitere Hiobsbotschaft verkraften: Vize-Kapitän Bleron Dobruna wird nicht mehr für die Gäubodenstädter auflaufen. Der Defensiv-Allrounder kam im Sommer 2024 an den Peterswöhrund und bestritt für den Klub 52 Partien, bei denen er neun Scorer-Punkte (drei Tore, sechs Vorlagen) verbuchte. Aktuell ist der 23-Jährige, der im Nachwuchs unter anderem bei Jahn Regensburg gespielt hat, wegen einer Schambeinentzündung außer Gefecht.

"Seit Anfang März hatte ich immer wieder akute Probleme und Schmerzen im Leisten- und Schambeinbereich. Das MRT hat dann gezeigt, dass ich dort eine Entzündung habe. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass ich noch in diesem Kalenderjahr wiedre Pflichtspiele bestreiten werde“, sagt Bleron Dobruna. Zu den Gründen für seinen Abschied äußert sich der 23-Jährige offen und klar: "Ich bin mit der aktuellen Gesamtsituation beim FSV VfB und auch mit der sportlichen Ausrichtung nicht zufrieden. Deshalb habe ich für mich entschieden, den Verein mit sofortiger Wirkung zu verlassen.“ Eine Rolle für die überraschende Entscheidung dürfte sicherlich auch der Abgang von Dobrunas älteren Bruder Lorent gespielt haben, der sich vor Kurzem der Spvgg Plattling angeschlossen hat.



