FSV VfB Straubing verpflichtet Schalding-Keeper Gülcü

Von links nach rechts: Sportlicher Leiter Thomas Gabler, Kaan Gülcü, Vorstand Jürgen Brunner – Foto: Verein

Der FSV VfB Straubing treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Torwart Kaan Gülcü wird sich zur neuen Spielzeit dem Bezirksligisten anschließen. Der 22-jährige Keeper kommt vom SV Schalding-Heining und gilt als vielversprechender Neuzugang für die Torhüterposition. Beim Bayernligisten war Gülcü wegen eines Handbruchs lange außer Gefecht und kam bis dato in der laufenden Runde lediglich zu drei Einsätzen im Bezirksliga-Team.

Mit der Verpflichtung des jungen Torhüters schließen die Verantwortlichen gleichzeitig die Planung auf dieser Schlüsselposition ab. Besonders Torwarttrainer Alexander Kister hatte den Schlussmann früh beobachtet und intern eine klare Empfehlung ausgesprochen.

Der in Deggendorf wohnhafte Torhüter bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit. Aktuell steht Gülcü beim SV Schalding-Heining unter Vertrag. Zuvor spielte er unter anderem beim TSV Ampfing in der Landesliga, dem ASCK Simbach in der Bezirksliga sowie in der U19 beim SV Wacker Burghausen. Mit einer Körpergröße von 187 Zentimetern, einer modernen Spielweise und einer guten technischen Ausbildung erfüllt der Torhüter genau das Profil, das sich die Straubinger Verantwortlichen für diese Position gewünscht haben. Besonders seine Ruhe im Spielaufbau, seine Präsenz im Strafraum und seine beidfüßige Spieleröffnung werden als Stärken hervorgehoben.

Große Motivation für die neue Aufgabe

Auch der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude auf die kommende Herausforderung in Straubing: "Als ich vom Interesse aus Straubing gehört habe, musste ich nicht lange überlegen. Das Gesamtpaket passt für mich sehr gut und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.“





Torhüterteam für die Zukunft aufgestellt

Straubings Sportlicher Leiter Tom Gabler sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Schritt für die kommende Saison: "Kaan ist ein junger Torwart mit sehr guten Anlagen und bereits interessanter Erfahrung. Unser Torwarttrainer Kister hat ihn intensiv beobachtet und war sofort überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Straubing entschieden hat.“ Gemeinsam mit Franz Gruber, der vom SV Perkam an den Peterswöhrd wechselt, sieht sich der FSV VfB Straubing auf der Torhüterposition damit gut aufgestellt.