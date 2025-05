FSV VfB Straubing verpflichtet Alban Salla

Der FSV VfB Straubing kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2025/26 vermelden: Mit Alban Salla stößt ein erfahrener Innenverteidiger zum Bezirksligisten, der künftig die entstandene Lücke nach dem Abgang von Phillip Dziemba schließen soll. Der 29-Jährige bringt nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch Führungsstärke und Mentalität mit an den Peterswöhrd.

Salla war in den vergangenen acht Jahren für den FC Kosova Regensburg aktiv, wo er sich als unumstrittener Leistungsträger und Anführer auf und neben dem Platz etablierte. Nun wagt er mit dem Wechsel zum FSV VfB den nächsten Schritt. „Die Gespräche mit Straubing waren sehr gut. Das Stadion, der neue Kunstrasen, der ehrgeizige Plan – all das hat mich überzeugt. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung“, wird Salla zitiert. Neben sportlichen Gründen spielte auch die persönliche Wertschätzung durch Sportlichen Leiter Tom Gabler eine entscheidende Rolle für den Wechsel.

Der Innenverteidiger bringt zudem eine beachtliche Vita aus seiner albanischen Heimat mit. In jungen Jahren spielte er in der höchsten Jugendklasse beim Traditionsverein FK Tirana, ehe er eine Saison in der zweiten albanischen Liga im Herrenbereich absolvierte. Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Übersicht und seiner Erfahrung soll Salla künftig die Defensive des FSV VfB stabilisieren und zugleich Verantwortung im Team übernehmen.

Die Verantwortlichen in Straubing freuen sich über die Zusage des Routiniers – trotz mehrerer anderer Angebote konnte der FSV VfB Salla vom eigenen Konzept überzeugen. „Mit Alban bekommen wir nicht nur einen starken Verteidiger, sondern auch einen Charakter, der vorangeht. Genau das wollten wir für die kommende Saison“, heißt es aus Vereinskreisen.