FSV-VfB Straubing schnappt sich Perkam-Keeper Gruber

Tom Gabler (li.) und Jürgen Brunner (re.) mit ihrem Neuzugang Franz Gruber – Foto: Verein

Der FSV VfB Straubing kann die nächste wichtige Personalentscheidung vermelden und hat einen Ersatz für Torhüter Marcel Bauer gefunden, der den Verein im Sommer verlassen wird: Franz Gruber vom Kreisligisten SV Perkam hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und wird künftig zwischen den Pfosten am Peterswöhrd stehen.

Der neue Goalie stammt ursprünglich aus Österreich, hat aber Wurzeln im Gäuboden. Seine Mutter kommt aus Geiselhöring, sein Vater aus Tirol. Für sein Studium zog Franz nach Deutschland und ist aktuell bei einem großen Automobilhersteller tätig. Schnell war für ihn klar: Straubing soll nicht nur sportlich, sondern auch beruflich und privat seine neue Heimat werden. Seine fußballerische Ausbildung begann Franz bereits im Alter von sechs Jahren in seinem Heimatverein in Österreich. Besonders bemerkenswert: Schon mit 15 Jahren sammelte er Erfahrung im Erwachsenenfußball. Parallel spielte er in der höchsten österreichischen Nachwuchsliga für den SKU Amstetten.





Im März 2023 führte ihn sein Weg schließlich nach Deutschland und fand beim SV Perkam schnell sportliche Heimat. Dort feierte er nicht nur den Aufstieg in die Kreisliga, sondern trug auch entscheidend dazu bei, dass in der Vorsaison der Klassenerhalt geschafft werden konnte. Neben Franz Gruber wird der Verein noch einen weiteren Torhüter verpflichten, um das Torwartteam für die kommende Saison breiter und konkurrenzfähig aufzustellen. Zusätzlich steht Ex-Profi Alexander Kister weiterhin als Not-Torwart sowie als Torwarttrainer zur Verfügung.







Jürgen Brunner, 1. Vorstand des FSV VfB Straubing, zeigt sich von Neuzugang Gruber überzeugt: "Wir freuen uns sehr über die Zusage von Franz. Er bringt Ruhe, Ehrgeiz und eine sehr gute Ausbildung mit. In unserer aktuellen Umstrukturierung ist diese Verpflichtung ein wichtiges Signal.“ Auch Tom Gabler, sportlicher Leiter, ist sich sicher, einen guten Fang gemacht zu haben: "Franz passt sportlich und menschlich sehr gut zu uns. Er will den nächsten Schritt gehen und bringt dafür die Voraussetzungen mit. Mit Franz, der geplanten Ergänzung auf der Torwartposition sowie Not-Torhüter Alexander Kister sind wir sehr gut aufgestellt.“ Gruber selbst freut sich auf das neue Kapitel: "Ich habe mich von Anfang an sehr willkommen gefühlt. Die Gespräche waren offen und ehrlich. Jetzt will ich mich weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team Erfolge feiern.“