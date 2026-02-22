FSV-VfB Straubing schnappt sich Perkam-Keeper Gruber

Der FSV VfB Straubing kann die nächste wichtige Personalentscheidung vermelden und hat einen Ersatz für Torhüter Marcel Bauer gefunden, der den Verein im Sommer verlassen wird: Franz Gruber vom Kreisligisten SV Perkam hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und wird künftig zwischen den Pfosten am Peterswöhrd stehen.
Der neue Goalie stammt ursprünglich aus Österreich, hat aber Wurzeln im Gäuboden. Seine Mutter kommt aus Geiselhöring, sein Vater aus Tirol. Für sein Studium zog Franz nach Deutschland und ist aktuell bei einem großen Automobilhersteller tätig. Schnell war für ihn klar: Straubing soll nicht nur sportlich, sondern auch beruflich und privat seine neue Heimat werden. Seine fußballerische Ausbildung begann Franz bereits im Alter von sechs Jahren in seinem Heimatverein in Österreich. Besonders bemerkenswert: Schon mit 15 Jahren sammelte er Erfahrung im Erwachsenenfußball. Parallel spielte er in der höchsten österreichischen Nachwuchsliga für den SKU Amstetten.
Im März 2023 führte ihn sein Weg schließlich nach Deutschland und fand beim SV Perkam schnell sportliche Heimat. Dort feierte er nicht nur den Aufstieg in die Kreisliga, sondern trug auch entscheidend dazu bei, dass in der Vorsaison der Klassenerhalt geschafft werden konnte. Neben Franz Gruber wird der Verein noch einen weiteren Torhüter verpflichten, um das Torwartteam für die kommende Saison breiter und konkurrenzfähig aufzustellen. Zusätzlich steht Ex-Profi Alexander Kister weiterhin als Not-Torwart sowie als Torwarttrainer zur Verfügung.