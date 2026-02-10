FSV VfB Straubing präsentiert fünf Neuzugänge

Von links nach rechts: Manager Tom Gabler, Matthias Gruber, Bartosz Przybyl, Lukas Groß, Vorstand Jürgen Brunner – Foto: Verein

Der FSV VfB Straubing treibt die Kaderplanung für die kommende Bezirksliga-Saison konsequent voran und kann gleich fünf Neuzugänge vermelden. Mit Matthias Gruber, Bartosz Przybyl, Nico Tavcar, Leon Gruber und Lukas Groß verstärkt sich der Verein gezielt.

Mit Matthias Gruber (20, RSV Parkstetten) kommt ein variabel einsetzbarer Mittelfeldspieler, der seine fußballerische Ausbildung unter anderem bei den Kinsachkickers und in der U19 des FC Dingolfing absolvierte. Trainer Michael Kettl wurde auf ihn bei einem Hallenturnier aufmerksam. Der Wechsel nach Straubing ist für den 20-Jährigen ein bewusster Schritt, wieder höherklassig anzugreifen. Nico Tavcar (21, SpVgg Plattling) bringt ebenfalls eine starke Ausbildung mit. Der Defensiv-Allrounder durchlief sämtliche Jugendmannschaften in Deggendorf und sammelte bereits Landesliga-Erfahrung. Seine Vielseitigkeit – Innenverteidigung, Außenbahn oder defensives Mittelfeld – macht ihn für den Trainerstab besonders wertvoll.

"Wir setzen bewusst nicht auf Masse, sondern auf Spieler, die sportlich wie menschlich zu uns passen“, erklärt Vorstand Jürgen Brunner. Der Verein wolle Entwicklung ermöglichen, aber auch Konkurrenz schaffen – als Grundlage für Stabilität über eine lange Saison hinweg.

Mit Leon Gruber (21) vom SV Salching gewinnt der FSV VfB einen jungen Offensivspieler, der trotz laufendem Meisterschaftsrennen in der A-Klasse den mutigen Schritt in die Bezirksliga wagt. Tempo, Abschlussstärke und Entwicklungshunger zeichnen ihn aus. Auch Erfahrung fließt in den neuen Kader ein. Bartosz Przybyl (26) kehrt nach Stationen unter anderem beim ASV Steinach nach Straubing zurück. Der Offensivspieler war bereits von 2019 bis 2021 Teil des damaligen VfB-Umfelds und kennt Verein und Strukturen. Besonders positiv bewerten die Verantwortlichen, dass er seine laufende Saison ordnungsgemäß zu Ende spielt – ein Zeichen von Charakter und Verlässlichkeit.

Mit Lukas Groß (24, SpVgg Pondorf) stößt ein weiterer Spieler mit Bezirksliga-Erfahrung zum Team. Der Linksfuß sammelte diese beim SV Kirchroth und bringt offensive Variabilität mit. Nach Abschluss seiner Ausbildung sieht er nun den richtigen Zeitpunkt gekommen, sich erneut auf Bezirksliga-Niveau zu beweisen.





Klarer Kurs für die neue Saison

Sportlicher Leiter Tom Gabler fasst die Transfers zusammen: "Alle fünf Spieler bringen unterschiedliche Qualitäten mit, aber eines gemeinsam: Sie wollen sich entwickeln, Verantwortung übernehmen und den Konkurrenzkampf annehmen.“

In der Pressemitteilung der Gäubodenstädter heißt es abschließend: "Der FSV VfB Straubing sieht die Neuzugänge nicht als kurzfristige Lösungen, sondern als Bausteine eines nachhaltigen Kaderkonzepts. Regionalität, Entwicklung und ein gesunder Wettbewerb bleiben dabei die Leitplanken."