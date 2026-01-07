FSV VfB Straubing: Michael Kettl wird kommende Saison neuer Coach

Michael Kettl (zweiter von rechts) mit den VfB-Funktionären (von rechts nach links): Thomas Gabler, Jürgen Brunner und Reinhard Dorner – Foto: Verein

Kontinuität auf der Trainerposition gibt es beim FSV VfB Straubing schon seit längerer Zeit nicht wirklich. Erst im vergangenen Winter installierte der Bezirksligist das Trainergespann Pavel Panafidin / Valentin Kainz, das seinerzeit auf Torsten Holm folgte, der nur ein knappes halbes Jahr im Amt war. Nun gibt der Verein per Pressemitteilung bekannt, dass Michael Kettl in der Spielzeit 2026/2027 den Klub vom Peterswöhrd anleiten wird. Den Noch-Coaches - Panafidin fungiert als Spielercoach, Kainz genau so wie der vor Kurzem verpflichtende Maximilian Hupfloher als dessen spielender Assistent - wird laut der Aussendung angeboten, weiterhin Teil des Trainerteams zu bleiben.

Michael Kettl ist ein altbekanntes Gesicht. Der 37-Jährige trug zwischen 2014 und 2017 das VfB-Trikot und gehörte dem Team an, das unter dem damaligen Übungsleiter Axel Dichtl den erstmaligen Sprung in die Bezirksliga realisieren konnte. Nach seiner Zeit bei den Gäubodenstädtern hatte Kettl Spielertrainer-Stationen beim FC Ottering und SV Sallach. Seit 2020 steht er in Diensten der SpVgg Pondorf, die er 2022 in die Kreisklasse führte.





"Wir freuen uns sehr, nach Jahren wieder einem jungen Straubinger Trainer die Chance zu geben, sich gemeinsam mit uns und dem Verein weiterzuentwickeln. Michael bringt nicht nur gute Kontakte in der Region mit, sondern teilt unsere sportlichen und strukturellen Vorstellungen zu hundert Prozent. Die Gespräche waren von Beginn an sehr offen und vertrauensvoll", erklärt Vorstand Jürgen Brunner. Auch für Kettl selbst ist die neue Aufgabe ein besonderer Schritt. Nach neun Jahren als Spielertrainer folgt nun die erste Station als Liniencoach – und das bei seinem Heimatverein: "Ich habe immer gesagt, dass ich nur etwas annehme, das wirklich zu hundert Prozent passt. Als Straubinger macht es mich stolz, den größten Verein der Stadt trainieren zu dürfen." Besonders hebt der künftige Chefanweiser die professionellen Rahmenbedingungen hervor: das Stadion, den neuen Kunstrasenplatz sowie die aus seiner Sicht starke Außendarstellung des Vereins.







Sportlich verfolgt Kettl eine klare Linie. Ziel sei es, die bestehende Mannschaft weiterzuentwickeln und gleichzeitig talentierten, motivierten Spielern aus der Region eine Perspektive zu bieten. "Wir wollen einen intensiven, aktiven Fußball spielen. Mir ist wichtig, dass sich Spieler hier sportlich und menschlich weiterentwickeln können“, informiert der neue Trainer. Die kommenden Wochen werde er intensiv nutzen, um sich in die neue Aufgabe einzuarbeiten und den zukünftigen Kader mitzugestalten. Der sportlicher LeiterThomas Gabler zeigt sich überzeugt von der Personalentscheidung: "Michael ist ein junger, ehrgeiziger Trainer mit Stallgeruch. Ich kenne und schätze ihn seit einigen Jahren. Mit seiner empathischen Art trauen wir ihm zu, unser Team nachhaltig weiterzuentwickeln.“





Gleichzeitig betont der Verein die große Wertschätzung für das aktuelle Trainerteam. "Ein besonderer Dank gilt Pavel, der die Mannschaft in der vergangenen Saison in einer schwierigen Situation übernommen und zum Klassenerhalt geführt hat. Gemeinsam mit Valo arbeitet er weiterhin engagiert an einer stabilen Restrückrunde. Beide wurden vom Verein eingeladen, auch künftig Teil des Trainerstabs zu bleiben. Auch die Rolle von Max Hupfloher, der im Winter zum Trainerteam gestoßen ist, wird in den kommenden Wochen gemeinsam bewertet", lässt der Klub wissen.







Spielertrainer Pavel Panafidin wird den Klub am Saisonende definitiv verlassen – Foto: Thomas Martner









Für Pavel Panafidin ist das Kapitel FSV VfB Straubing mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026 allerdings definitiv beendet: "Ich akzeptiere die Entscheidung des Vereins, auch wenn diese für mich sehr überraschend und unerwartet gekommen ist. Selbstverständlich werde ich aber alles dafür tun, dass wir in der aktuellen Saison unsere Ziele erreichen. Dann werde ich aber etwas Neues, was steht noch komplett in den Sternen, in Angriff nehmen - ein Verbleib in Straubing ist für mich keine Option", lässt der in Bernhardswald im Landkreis Regensburg lebende Defensivspezialist wissen.







