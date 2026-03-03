FSV VFB Straubing krallt sich NLZ-Talent Der 18-jährige Max Plendl wechselt im Sommer von der SpVgg GW Deggendorf an den Peterswöhrd von PM / ts · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Vorstand Jürgen Brunner, Max Plendl, Sportlicher Leiter Thomas Gabler – Foto: Verein

Der FSV VfB Straubing kann für die kommende Saison einen hochtalentierten Offensivspieler begrüßen: Max Plendl wechselt im Sommer vom Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf zurück in seine Heimatstadt.

Der gebürtige Straubinger durchlief bei den Donaustädtern eine hervorragende Ausbildung und spielte von der U16 an durchgehend in der Landes- und Bayernliga. Auch als Torschütze trat der Blondschopf in Erscheinung, erzielte in abgelaufenen U17-Bayernligaspielzeit immerhin drei Treffer und hat auch in der laufenden U19-Landesligarunde schon dreimal ins Schwarze getroffen. Nun folgt der bewusste Schritt in den Herrenbereich beim FSV VfB – und das in seiner Heimstadt. "Ich freue mich riesig auf die neue Saison. Als Straubinger ist der Weg für mich natürlich ideal. Ich kann praktisch mit dem Rad zum Training fahren – das macht vieles einfacher und persönlicher“, erklärte Max Plendl bei seiner Vorstellung.





Sportlich bringt der junge Angreifer genau das Profil mit, das der FSV VfB gesucht hat. In der Offensive war man zuletzt eher dünn besetzt, insbesondere auf der klassischen Mittelstürmerposition. Der Youngster soll künftig für zusätzliche Durchschlagskraft sorgen und der Angriffsreihe neue Impulse geben. Sportlicher Leiter Tom Gabler zeigte sich von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt: "Max hat in Deggendorf eine starke Ausbildung genossen. Natürlich ist der Schritt vom Jugend- in den Herrenbereich anspruchsvoll, aber wir haben vollstes Vertrauen in seine Entwicklung. Er bringt alles mit, was ein moderner Stürmer braucht.“







Positiv verläuft nicht nur die Kaderplanung für die kommende Saison, sondern auch die aktuelle Vorbereitungsphase. Vor 200 Zuschauern verbuchten die Schützlinge von Noch-Coach Pavel Panafidin am Samstag im Testspiel-Derby gegen Türk Gücü Straubing einen achtbaren 3:2-Erfolg. Ernst wird es für Jobst, Weber, Dobruna und Kameraden dann am 21. März wieder, wenn der FC-DJK Simbach in der Gäubodenstadt vorstellig wird.