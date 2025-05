FSV VfB Straubing: Keeper Bauer kehrt zurück - Kleqka geht

Der FSV VfB Straubing freut sich über die Rückkehr eines bekannten Gesichts: Torhüter Marcel Bauer wechselt ein zweites Mal an den Peterswöhrd. Der 29-jährige Schlussmann trug bereits zwischen 2020 und 2022 das Trikot des damaligen Landesligisten und absolvierte für die Gäubodenstädter 34 Einsätze, ehe es ihn zum ASV Burglengenfeld zog. Für die Schwarz-Gelb bestritt Bauer 25 Spiele in der dritthöchsten Amateurklasse, ehe ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht setze. Sein Comeback feierte der 29-Jährige beim Oberpfälzer Bezirksligisten FC Viehhausen.

"Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Das Stadion, die Leute, die Bedingungen: hier kann man richtig etwas bewegen", ist der Rückkehrer überzeugt. Mit Marcel Bauer, Cenker Dincel, der im Frühjahr meist zwischen den Pfosten stand, und dem jungen Philipp Groitl ist das Torhüterteam des Bezirksligisten nun breit aufgestellt. Ex-Profi Alexander Kister wird dem Klub als Torwarttrainer erhalten bleiben. Nicht mehr auflaufen für den Verein wird Shkelzen Kleqka. Der 31-jährige Routinier kam im vergangenen Sommer zum FSV VfB und machte in der abgelaufenen Runde 24 Spiele, in denen ihm drei Treffer und fünf Vorlagen glücken. "Ursprünglich als kurzfristiger Ersatz verpflichtet, entwickelte sich Ske schnell zum Leistungsträger im Mittelfeld. Sein frühzeitig kommunizierter Wechsel zeugt von Respekt und Professionalität – genau so, wie wir ihn erleben durften", heißt es von Seiten des Vereins. Kleqka wird Spielertrainer bei einem Kreisligisten aus dem Raum Regensburg.







Die bisherigen Zu- und Abgänge des FSV VFB Straubing im Überblick:



Zugänge: Alban Salla (FC Kosova Regensburg), Simon Hack (SG Kirchroth / Saulburg), Arian Ramadani (SG Hainsbach / Feldkirchen), Kaan Schaffrath (SpVgg Osterhofen), Marcel Bauer (FC Viehhausen)



Abgänge: Phillip Dziemba (ASV Burglengenfeld), Shkelzen Kleqka (neuer Verein noch nicht offiziell bekanntgegeben)