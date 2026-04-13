FSV VfB Straubing kann Goalgetter Folger halten

Der FSV VfB Straubing surft seit Beginn der Frühjahrsrunde auf einer regelrechten Erfolgswelle. Fünf Spiele, fünf Siege bei einem Torverhältnis von 17:3 lautet die beeindruckende Bilanz von Jobst, Dobruna und Kameraden. Die Schützlinge des am Saisonende scheidenden Spielercoaches Pavel Panafidin sind in der Bezirksliga West die Mannschaft der Stunde und das Abstiegsgespenst ist mittlerweile längst vertrieben. Im Hintergrund arbeiten Manager Thomas Gabler und seine Mistreiter seit geraumer Zeit am Kader für die kommende Saison und können einen nächsten großen Erfolg verbuchen: Florian Folger läuft über den Sommer hinaus für die Gäubodenstädter auf.
Der 28-jährige Angreifer hat es in 18 Partien auf bemerkenswerte 17 Treffer gebracht und gehört damit zu den Top-Torschützen der Liga. Folger steht seit Juni 2024 in Diensten des FSV VfB und ist mittlerweile nicht mehr aus dem Straubinger Spiel wegzudenken. Der erfahrene Stürmer hatte in seiner Laufbahn schon eine Reihe von höherklassigen Stationen, kann 21 Bayernliga-Einsätze (4 Tore) sowie 122 Partien in der Landesliga, bei denen er 39 Einschüsse verbuchte, vorweisen.
"Mit seiner Torgefahr und seinem Einsatzwillen ist Florian ein zentraler Bestandteil der Mannschaft und ein wichtiger Faktor für die positive Entwicklung des Teams. Trotz hoher beruflicher Belastung fühlt sich der Regensburger im aktuellen Umfeld sehr wohl und schätzt besonders die kontinuierliche Weiterentwicklung der jungen Mannschaft. Der Verein freut sich daher über die frühzeitige Vertragsverlängerung seines Topstürmers", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins, der in den vergangenen Wochen und Monaten für die neue Saison neben dem künftigen Übungsleiter Michael Kettl bereits zahlreiche Neuzugänge, die dieses Mal fast alle ausschließlich aus der unmittelbaren Region kommen, vorgestellt hat.