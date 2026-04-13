FSV VfB Straubing kann Goalgetter Folger halten Der 28-jährige Stürmer läuft auch in der kommenden Saison für den Verein vom Peterswöhrd auf von Thomas Seidl · Heute, 06:40 Uhr · 0 Leser

Florian Folger hält dem FSV VfB Straubing weiter die Treue – Foto: Charly Becherer

Der FSV VfB Straubing surft seit Beginn der Frühjahrsrunde auf einer regelrechten Erfolgswelle. Fünf Spiele, fünf Siege bei einem Torverhältnis von 17:3 lautet die beeindruckende Bilanz von Jobst, Dobruna und Kameraden. Die Schützlinge des am Saisonende scheidenden Spielercoaches Pavel Panafidin sind in der Bezirksliga West die Mannschaft der Stunde und das Abstiegsgespenst ist mittlerweile längst vertrieben. Im Hintergrund arbeiten Manager Thomas Gabler und seine Mistreiter seit geraumer Zeit am Kader für die kommende Saison und können einen nächsten großen Erfolg verbuchen: Florian Folger läuft über den Sommer hinaus für die Gäubodenstädter auf.

Der 28-jährige Angreifer hat es in 18 Partien auf bemerkenswerte 17 Treffer gebracht und gehört damit zu den Top-Torschützen der Liga. Folger steht seit Juni 2024 in Diensten des FSV VfB und ist mittlerweile nicht mehr aus dem Straubinger Spiel wegzudenken. Der erfahrene Stürmer hatte in seiner Laufbahn schon eine Reihe von höherklassigen Stationen, kann 21 Bayernliga-Einsätze (4 Tore) sowie 122 Partien in der Landesliga, bei denen er 39 Einschüsse verbuchte, vorweisen.



