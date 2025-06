FSV VfB Straubing: Ismaljaj kommt - Machado geht

Weiterer Neuzugang des Bezirksligisten FSV VfB Straubing: Arben Ismaljaj wechselt von der SpVgg Osterhofen an den Peterswöhrd. Der 23-jährige Allrounder konnte sich in der abgelaufenen Runde bei den Herzogstädtern einen Stammplatz erkämpfen und brachte es beim Absteiger auf 26 Spiele, darunter 20 Startelf-Einsätze.



Den Verein verlassen wird hingegen der vielseitig einsetzbare Gabriel Franceschini Machado, der vor eineinhalb Jahre aus der Brandenburg-Liga vom TuS 1896 Sachsenhausen nach Niederbayern kam und das Straubinger Trikot seither getragen hat. In dieser Zeit bestritt der 32-jährige Brasilianer 34 Bezirksliga-Partien, bei denen er sich siebenmal in die Torschützenliste eintragen konnte.