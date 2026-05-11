FSV VfB Straubing holt Offensivmann mit Bayernligaerfahrung Der 21-jährige Imran Krasniqi kommt vom Landesliga-Absteiger Kosovoa Regensburg an den Peterswöhrd von PM / ts · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Finanz-Vorstand Werner Jobst (li.) und Manager Tom Gabler (re.) mit Neuzugang Imran Krasniq – Foto: Verein

Der FSV VfB Straubing hat sich kurz vor Abschluss der Kaderplanung nochmals verstärkt und Offensivspieler Imran Krasniqi verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom FC Kosova nach Straubing und bringt trotz seines jungen Alters bereits höherklassige Erfahrung mit. In der Vita des Youngsters stehen 51 Einsätze in der Bayernliga, bei denen er sich sechsmal in die Torschützenliste eintragen konnten. Für den FC Kosova Regensburg absolvierte der Neu-Straubinger in den vergangenen eineinhalb Jahren 36 Partien, dabei gelangen dem pfeilschnellen Offensiv-Allrounder neun Einschüssen.

Beim FSV VfB Straubing sieht man in Krasniqi eine wichtige Verstärkung für die Offensive. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Imran einen interessanten Spieler für uns gewinnen konnten. Er ist offensiv flexibel, sehr schnell und passt hervorragend in unser Anforderungsprofil. Für uns war er das fehlende Puzzleteil, um in der Offensive noch variabler zu werden“, heißt es aus dem sportlichen Umfeld des Vereins.





Die Verpflichtung kommt nicht von ungefähr: Aufgrund mehrerer Abgänge sah sich der Verein gezwungen, nochmals auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Neben Spielertrainer Pavel Panafidin, der künftig für den Landesligisten FC Tegernheim auflaufen werden und Keeper Marcel Bauer werden auch Arben Ismaljaj, Lorent Rashica und Julian Guggenberger nicht mehr für den FSV VfB Straubing auflaufen. "Außerdem gibt es noch ein, zwei weitere Fragezeichen, die sich erst noch klären müssen", informiert Manager Thomas Gabler, der bereits zahlreiche Neuzugänge verpflichtet hat: "Wir wollen mit beiden Seniorenmannschaften bestmöglich aufgestellt sein und haben deshalb relativ viel gemacht."







Mit Krasniqi sieht man sich nun auch in der Offensive wieder breiter und besser aufgestellt. Auch der Spieler selbst entschied sich bewusst für den Wechsel nach Straubing. Ausschlaggebend waren vor allem die intensiven Gespräche mit den Verantwortlichen sowie die sportliche Perspektive. "Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv. Man hat gemerkt, dass sich der Verein um mich bemüht hat. Die Ziele des FSV VfB Straubing haben mich überzeugt, deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden“, erklärt Krasniqi, der auch schon in der Vergangenheit mit dem einen oder anderen im FSV VfB-Kader stehenden Akteur zusammengespielt hat. Mit dem Neuzugang befinden sich die Gäubodenstädter nun auf der Zielgeraden der Kaderplanung für die kommende Saison und zeigt nochmals deutlich, dass man weiterhin ambitioniert aufgestellt sein möchte.