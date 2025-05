FSV VfB Straubing holt Kaan Schaffrath zurück

Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Bezirksliga-Absteiger SpVgg Osterhofen zurück an den Peterswöhrd. Schon in der Landesliga-Saison 2022/2023 lief der Plattlinger, der unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Degegndorf ausgebildet wurde, für die Gäubodenstädter auf und absolvierte in dieser Zeit 26 Landesliga-Einsätze, bei denen er sich zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammelte Schaffrath bei der SpVgg Plattling in der Bezirksliga.





“Ich freue mich riesig, wieder Teil dieses Teams zu sein. Jetzt heißt es: voller Fokus auf die neue Saison – gemeinsam wollen wir richtig was erreichen", lässt sich der Neuzugang auf der Facebookseite des Klubs zitieren. Straubings Sportlicher Leiter Tom Gabler gibt zur Personalie Schaffrath folgendes zu Protokoll: “Der Kontakt zu Kaan ist nie abgerissen. Es macht uns stolz, dass er zurück ist – sportlich wie menschlich eine echte Verstärkung.”







Die bislang veröffentlichten Personalbewegungen im Aufgebot des FSV VfB Straubing:



Zugänge: Kaan Schaffrath (SpVgg Osterhofen), Arian Ramadani (SG Hainsbach / Feldkirchen), Simon Hack (SG Kirchroth / Saulburg), Alban Salla (FC Kosova Regensburg)



Abgänge: Phillip Dziemba (ASV Burglengenfeld)