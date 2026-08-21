FSV VfB Straubing: Ex-Bayernligacoach Koller neuer Chefanweiser

Der 50-Jährige bringt jede Menge Erfahrung mit an den Peterswöhrd. In seiner Trainerkarriere war er unter anderem für die DJK Vilzing, den FC Ränkam, den TSV Kareth-Lappersdorf, den ASV Cham, die SpVgg Weiden, den SV Neukirchen beim Heiligen Blut, den SV Donaustauf und die DJK Gebenbach tätig. Darüber hinaus engagiert er sich im Nachwuchsbereich als DFB-Regional-Auswahltrainer für Ostbayern und ist auch bei verschiedenen Junioren-Bayernauswahlmannschaften als Assistenzcoach dabei.







Aufgrund beruflicher Themen wird Franz Koller in den kommenden zwei Wochen schrittweise in seine neue Aufgabe einsteigen, ehe er seine Tätigkeit beim FSV VfB Straubing vollumfänglich ausüben wird. Dennoch wird er bereits von Beginn an eng mit dem Trainerteam zusammenarbeiten und bereits im Derby beim TSV Oberschneiding an der Seitenlinie dabei zu sein, um die Mannschaft zu unterstützen.













"Mit seiner Fachkompetenz, seinem geschulten Blick für Spielsituationen und seiner langjährigen Erfahrung im Leistungs- und Nachwuchsfußball soll Koller der Mannschaft wichtige Impulse von der Seitenlinie geben. Max Hupfloher und Tom Liebherr bleiben dem Trainerteam als Co-Spielertrainer erhalten und werden Koller in der täglichen Arbeit sowie am Spieltag eng unterstützen. Auch Kollers großes Netzwerk im ostbayerischen Raum sowie sein guter Überblick über junge Talente werden im Verein als wertvolle Ergänzung und wichtige Hilfe für die Zukunft gesehen. Der FSV VfB Straubing heißt Franz Koller herzlich willkommen, freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in seiner neuen Aufgabe", lässt der Klub in seinen sozialen Medien verlauten.