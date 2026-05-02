FSV VfB Straubing angelt sich Landesliga-Spielmacher Cieslik Der ehemalige Kicker des SV Fortuna Regensburg wechselt vom ASV Burglengenfeld an den Peterswöhrd von Thomas Seidl · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

FSV VfB Vorstand Jürgen Brunner (li.) und Manager Tom Gabler (re.) mit ihrem Neuzugang Mario Cieslik – Foto: Verein

Der FSV VfB Straubing hat sich die Dienste von Mario Cieslik, der derzeit noch in Diensten des Landesligsten ASV Burglengefeld steht, gesichert und verstärkt damit sein Mittelfeld für die kommende Saison. Der 29-jährige, beidfüßige Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung aus höherklassigen Ligen sowie internationale Erfahrung mit an den Peterswöhrd.

Cieslik wurde in den Nachwuchsleistungszentren des SSV Jahn Regensburg, der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg ausgebildet und absolvierte in seiner Jugendzeit mehrere Länderspiele für die polnischen U-Nationalmannschaften. In den vergangenen Jahren machte sich der Kreativspieler vor allem durch erfolgreiche Stationen beim SV Fortuna Regensburg und FC Tegernheim einen Namen. Mit den Fortunen gelang Cieslik 2023 der Sprung in die Bayernliga, mit den Kickern vom Hohen Sand 2025 in die Landesliga. In der Vita des 29-Jährigen stehen unter anderem 20 Einsätze in der Bayernliga sowie 116 Partien in der Landesliga, in der sich der Neu-Straubinger 20-mal in die Torschützenliste eintragen konnte.







"Die Verantwortlichen des FSV VfB Straubing sind überzeugt, mit Cieslik einen Spieler verpflichtet zu haben, der sportlich wie menschlich hervorragend zur Mannschaft passt. Die Verpflichtung erfolgte auf Empfehlung von Tom Liebherr, der mit Mario gemeinsam beim SV Fortuna Regensburg aktiv war, und dem sportlichem Leiter Tom Gabler sowie dem zukünftigen Vorstand Sport Daniel Porwol und dem 1. Vorstand Jürgen Brunner, die auch das persönliche Gespräch mit dem Spieler führten", lässt der Verein in der zum Transfer verschickten Pressemitteilung wissen. Weiter heißt es: "Beim FSV VfB Straubing soll Cieslik künftig mit seiner Erfahrung, Spielintelligenz und Einsatzbereitschaft dazu beitragen, die positive sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben."