FSV VfB Straubing angelt sich Hack - Folger bleibt

In der laufenden Runde glückten Hack in 19 Kreisklassen-Einsätzen immerhin zehn Treffer. In der Vorsaison erzielte der Neu-Straubinger in der Kreisliga acht Einschüsse. In seiner Herren-Premieren-Saison, seinerzeit kämpfte der damals noch eigenständiger Kirchrother SC noch in der Bezirksliga um Punkte und Tore, markierte Hack vier Tore. "Simon bringt jede Menge Spielfreude und frischen Ehrgeiz mit. In den letzten Jahren hat er beim SC Kirchroth sein Können bewiesen, jetzt will er gemeinsam mit unserem Team die ambitionierten Ziele erreichen", lässt der Verein auf seinen sozialen Medien verlauten.









Florian Folger (MItte) hält dem FSV VfB die Treue – Foto: Charly Becherer





Zudem hat der Verein die Verlängerung von Stürmer Florian Folger kommuniziert. Der 27-Jährige, der mit zwölf Treffern das interne Torjäger-Ranking anführt, geht damit in seine zweite Saison beim FSV VfB. "Flo ist nicht nur ein echter Torjäger mit feiner Klinge im Strafraum, sondern auch ein Leitwolf mit Charakter. In jedem Spiel gibt er alles, vor allem mit seinem Einsatz, seiner Körpersprache und seiner Leidenschaft. Wer ihn kennt, weiß: Er lebt Fußball. Und er lebt diesen Verein", heißt es auf der Facebook-Seite des Klubs.Für die Schützlinge von Spielercoach Pavel Panafidin geht es im Saisonendspurt darum, den Gang in die Relegation abzuwenden. Der Vorsprung zu den gefährdeten Rängen beträgt nämlich lediglich drei Zähler.Das Restprogramm:27. Spieltag: (A) FC Walkertshofen (14.)28. Spieltag: (H) FC Ergolding (6.)29. Spieltag: (A) FSV Landau/Isar (12.)30. Spieltag: (H) TV Aiglsbach (9.)