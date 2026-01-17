FSV VFB-Neuzugang mit Pullach-Vergangenheit

Bezirksligist FSV VfB Straubing hat seine Bezirksliga-Mannschaft mit Nils Allmang verstärkt, der in der Region bislang ein komplett unbeschriebenes Blatt ist. Der 30-jährige Abwehrspieler war seit vergangenen Sommer nicht mehr aktiv, soll dem Team der Gäubodenstädter aber mehr Stabilität und Erfahrung im Defensivverbund geben.

Allmang ist beruflich nach Straubing gekommen und hat sich bewusst dafür entschieden, in seiner neuen Heimat auch sportlich wieder anzugreifen. "Beim FSV VfB sieht er ein Umfeld, das ambitionierten Fußball mit klarer Struktur verbindet", heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Sportlich bringt Allmang auch etwas Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Beim SV Pullach hatte er in der Saison 2021/2022 einen Bayernligaeinsatz und bestritt in der darauffolgenden Spielzeit 17 Landesliga-Partien.Zwischen 2023 und 2025 war der Defensivmann dann Spielertrainer der Kreisklassen-Mannschaft der "Raben". Beim FSV VfB Straubing soll Allmang seine Routine, Spielübersicht und Führungsqualitäten einbringen – sowohl auf dem Platz als auch im Mannschaftsgefüge.

Stimmen zum Transfer:







Jürgen Brunner (Vorstand FSV VfB Straubing)

„Wir freuen uns sehr, dass sich Nils für den FSV VfB Straubing entschieden hat. Er bringt Erfahrung aus höheren Ligen mit und passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Verein.“





Tom Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing)

„Nils gibt uns zusätzliche Stabilität in der Defensive. Er weiß, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, und bringt genau die Ruhe und Erfahrung mit, die uns in dieser Phase weiterhelfen."





Nils Allmang

"Nach meiner Ankunft in Straubing war für mich schnell klar, dass der FSV VfB das richtige Umfeld für mich ist. Ich freue mich darauf, die Mannschaft zu unterstützen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele erreichen.“