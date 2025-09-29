– Foto: FSV Babelsberg 74

FSV Veritas Wittenberge/Breese gewinnt Derby, Pankower Serie reißt Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 5. Spieltags

Der 5. Spieltag der Landesklasse West hatte alles zu bieten: späte Siegtreffer, klare Auswärtserfolge, leidenschaftliche Aufholjagden und gleich mehrere Platzverweise. Vor allem in Golm, Babelsberg und Perleberg ging es hoch her.

In Pankow endete die Serie der Gastgeber. Der Aufsteiger musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Franek Angelski brachte Brieselang in der 35. Minute auf Kurs. Kurz darauf schwächte sich Pankow: Noah Hahlweg sah in der 40. Minute die Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Yannick Hurtig in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum 0:2. Zwar schwächte sich auch Brieselang noch durch die Gelb-Rote Karte von Jonas Buchholz (83.), doch der Sieg war da längst in trockenen Tüchern. ---

Vor 410 Zuschauern bot Perleberg dem Derbyrivalen aus Wittenberge lange die Stirn. Doch in der 57. Minute traf Ibi Touray zum 0:1. Die Hoffnungen der Gastgeber schwanden endgültig, als Marvin Gramsch in der 62. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. Mit einem Mann mehr verwaltete Veritas die knappe Führung clever bis zum Abpfiff und nahm die Punkte mit nach Hause. ---

In Wittstock fielen die Tore früh. Bereits nach vier Minuten traf Christopher Michaelis zum 1:0, ehe Tommy Hordan (9.) und Florian Süßmann (33.) schnell auf 3:0 stellten. Brandenburg kam nach der Pause durch Julian Schwandt (57.) zum Anschluss, doch erneut Florian Süßmann erhöhte in der 84. Minute auf 4:1. Zwar legte Julian Schwandt noch einmal nach (88.), doch am Ende jubelte Wittstock über einen klaren 4:2-Sieg. Bitter für Brandenburg: Gino Koschate sah in der 90. Minute Gelb-Rot. ---

Ein wahres Spektakel gab es zwischen dem SV Babelsberg 03 II und Michendorf. Nach torloser erster Hälfte brachte Alexander Leon Georgiadi die Hausherren in der 54. Minute in Führung. Ferdinand Freitag (67.) und später Moritz Kahl (87.) hielten Michendorf jeweils im Spiel. Doch Babelsberg II bewies Moral: Louis Hansen (77.) und Darijan Silic (90.+1) machten den 3:2-Erfolg perfekt – ein Last-Minute-Sieg, der für große Emotionen sorgte. ---

In Babelsberg dauerte es bis zur letzten Minute, ehe die Entscheidung fiel. Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, doch Pierre König erlöste die Gastgeber in der 90. Minute mit dem 1:0. Schenkenberg, bis dahin Tabellendritter, musste mit leeren Händen abreisen, während der FSV Babelsberg 74 mit diesem Sieg seine Position im Spitzenfeld in der Tabelle festigte. ---

Eine Achterbahnfahrt erlebten die Zuschauer in Golm. Die Gastgeber führten nach Treffern von Lee Tinashe Marume (26.) und Jan Großer (51.) scheinbar sicher. Doch Nauen schlug zurück: zweimal Jendrik Sarnow (61., 71.) und Tom Gutschmidt (73.) drehten die Partie binnen zwölf Minuten. Golm aber gab nicht auf – erneut Jan Großer glich in der 81. Minute zum 3:3 aus. Am Ende stand ein packendes Unentschieden, das beiden Seiten viel abverlangte. ---

Premnitz erwischte den besseren Start, als Jonathan Gumz schon in der 9. Minute das 1:0 erzielte. Doch Nico Krüger glich in der 70. Minute für Falkensee aus. Die Schlussphase wurde hitzig, und Premnitz schwächte sich durch die Gelb-Rote Karte von Florens Böhm in der 87. Minute. Mit dem 1:1 mussten beide Teams leben, auch wenn die Gastgeber dem Sieg in Halbzeit eins sehr nahe waren. ---