Allgemeines
– Foto: FSV Babelsberg 74

FSV Veritas Wittenberge/Breese gewinnt Derby, Pankower Serie reißt

Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 5. Spieltags

Der 5. Spieltag der Landesklasse West hatte alles zu bieten: späte Siegtreffer, klare Auswärtserfolge, leidenschaftliche Aufholjagden und gleich mehrere Platzverweise. Vor allem in Golm, Babelsberg und Perleberg ging es hoch her.

---

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
0
2
Abpfiff

In Pankow endete die Serie der Gastgeber. Der Aufsteiger musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Franek Angelski brachte Brieselang in der 35. Minute auf Kurs. Kurz darauf schwächte sich Pankow: Noah Hahlweg sah in der 40. Minute die Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Yannick Hurtig in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum 0:2. Zwar schwächte sich auch Brieselang noch durch die Gelb-Rote Karte von Jonas Buchholz (83.), doch der Sieg war da längst in trockenen Tüchern.

---

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
0
1
Abpfiff

Vor 410 Zuschauern bot Perleberg dem Derbyrivalen aus Wittenberge lange die Stirn. Doch in der 57. Minute traf Ibi Touray zum 0:1. Die Hoffnungen der Gastgeber schwanden endgültig, als Marvin Gramsch in der 62. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. Mit einem Mann mehr verwaltete Veritas die knappe Führung clever bis zum Abpfiff und nahm die Punkte mit nach Hause.

---

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
4
2
Abpfiff

In Wittstock fielen die Tore früh. Bereits nach vier Minuten traf Christopher Michaelis zum 1:0, ehe Tommy Hordan (9.) und Florian Süßmann (33.) schnell auf 3:0 stellten. Brandenburg kam nach der Pause durch Julian Schwandt (57.) zum Anschluss, doch erneut Florian Süßmann erhöhte in der 84. Minute auf 4:1. Zwar legte Julian Schwandt noch einmal nach (88.), doch am Ende jubelte Wittstock über einen klaren 4:2-Sieg. Bitter für Brandenburg: Gino Koschate sah in der 90. Minute Gelb-Rot.

---

Sa., 27.09.2025, 14:15 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
3
2
Abpfiff

Ein wahres Spektakel gab es zwischen dem SV Babelsberg 03 II und Michendorf. Nach torloser erster Hälfte brachte Alexander Leon Georgiadi die Hausherren in der 54. Minute in Führung. Ferdinand Freitag (67.) und später Moritz Kahl (87.) hielten Michendorf jeweils im Spiel. Doch Babelsberg II bewies Moral: Louis Hansen (77.) und Darijan Silic (90.+1) machten den 3:2-Erfolg perfekt – ein Last-Minute-Sieg, der für große Emotionen sorgte.

---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
1
0
Abpfiff

In Babelsberg dauerte es bis zur letzten Minute, ehe die Entscheidung fiel. Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, doch Pierre König erlöste die Gastgeber in der 90. Minute mit dem 1:0. Schenkenberg, bis dahin Tabellendritter, musste mit leeren Händen abreisen, während der FSV Babelsberg 74 mit diesem Sieg seine Position im Spitzenfeld in der Tabelle festigte.

---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
3
3
Abpfiff

Eine Achterbahnfahrt erlebten die Zuschauer in Golm. Die Gastgeber führten nach Treffern von Lee Tinashe Marume (26.) und Jan Großer (51.) scheinbar sicher. Doch Nauen schlug zurück: zweimal Jendrik Sarnow (61., 71.) und Tom Gutschmidt (73.) drehten die Partie binnen zwölf Minuten. Golm aber gab nicht auf – erneut Jan Großer glich in der 81. Minute zum 3:3 aus. Am Ende stand ein packendes Unentschieden, das beiden Seiten viel abverlangte.

---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
1
1
Abpfiff

Premnitz erwischte den besseren Start, als Jonathan Gumz schon in der 9. Minute das 1:0 erzielte. Doch Nico Krüger glich in der 70. Minute für Falkensee aus. Die Schlussphase wurde hitzig, und Premnitz schwächte sich durch die Gelb-Rote Karte von Florens Böhm in der 87. Minute. Mit dem 1:1 mussten beide Teams leben, auch wenn die Gastgeber dem Sieg in Halbzeit eins sehr nahe waren.

---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
1
3
Abpfiff

In Saarmund war die Partie schon nach einer halben Stunde fast entschieden. Jan Wesoli (14.), Hannes Dura (18.) und Jeremy Lange (33.) stellten früh auf 0:3. Zwar verkürzte Max Asmus in der 60. Minute per Foulelfmeter auf 1:3, doch nach der Gelb-Roten Karte für Janek Heinrich (65.) fanden die Gastgeber nicht mehr zurück. Pritzwalk nahm drei Punkte mit und bleibt oben dran.

