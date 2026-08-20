FSV Vatan: Vom Abstiegskampf an die Spitze Zum Saisonauftakt fertigt das einstige Kellerkind die SVG Weissenberg II in der Kreisliga A Neuss mit 8:0 ab. von RP / Sophie Rhine · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der FSV Vatan ist blendend in die Saison gestartet. – Foto: Sina Dürrbeck

So einen Saisonstart nimmt man beim FSV Vatan Neuss gerne mit: acht Tore, kein Gegentreffer und zumindest für den Moment Platz eins in der Kreisliga A Neuss: Beim 8:0 über die SVG Neuss-Weissenberg II passte am Sonntag ziemlich viel zusammen. „Es war ein sehr schöner Tag, ein gelungener Auftakt. Richtig gut“, sagt Trainer Semih Ciftci.

Mit dem Abstiegskampf der Vorsaison will sich beim FSV Vatan dagegen niemand mehr beschäftigen. Ciftci selbst war damals ohnehin erst an den letzten beiden Spieltagen dabei. „Wir müssen die letzte Saison abhaken. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs das auch gemacht haben und wissen, dass sie besser sind und diese Saison kein Abstiegskandidat sind.“ Guten Eindruck bestätigt Schon die Vorbereitung hatte Ciftci ein gutes Gefühl gegeben, beim Ligaauftakt setzte seine Mannschaft das fort. Zwar traf Vatan mit Weißenberg auf eine sehr junge und unerfahrene Mannschaft, gleichzeitig gefiel dem Trainer aber vor allem der eigene Auftritt. „Wir waren sehr präsent, standen sehr hoch und hatten ein gutes Pressing.“ Daraus entstanden zahlreiche Ballgewinne und Torchancen. „Wir haben uns mit richtig schönen Kombinationen viele Möglichkeiten erarbeitet und dann auch sehr schöne Tore gemacht.“