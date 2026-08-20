FSV Vatan: Vom Abstiegskampf an die Spitze

So einen Saisonstart nimmt man beim FSV Vatan Neuss gerne mit: acht Tore, kein Gegentreffer und zumindest für den Moment Platz eins in der Kreisliga A Neuss: Beim 8:0 über die SVG Neuss-Weissenberg II passte am Sonntag ziemlich viel zusammen. „Es war ein sehr schöner Tag, ein gelungener Auftakt. Richtig gut“, sagt Trainer Semih Ciftci.
Mit dem Abstiegskampf der Vorsaison will sich beim FSV Vatan dagegen niemand mehr beschäftigen. Ciftci selbst war damals ohnehin erst an den letzten beiden Spieltagen dabei. „Wir müssen die letzte Saison abhaken. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs das auch gemacht haben und wissen, dass sie besser sind und diese Saison kein Abstiegskandidat sind.“
Schon die Vorbereitung hatte Ciftci ein gutes Gefühl gegeben, beim Ligaauftakt setzte seine Mannschaft das fort. Zwar traf Vatan mit Weißenberg auf eine sehr junge und unerfahrene Mannschaft, gleichzeitig gefiel dem Trainer aber vor allem der eigene Auftritt. „Wir waren sehr präsent, standen sehr hoch und hatten ein gutes Pressing.“ Daraus entstanden zahlreiche Ballgewinne und Torchancen. „Wir haben uns mit richtig schönen Kombinationen viele Möglichkeiten erarbeitet und dann auch sehr schöne Tore gemacht.“
Und die fielen auf ganz unterschiedliche Weise. Volley, Kopfball, „da war alles dabei“, sagt Ciftci. Selbst acht Treffer hätten am Ende noch nicht das Ende der Möglichkeiten bedeutet: „Wir haben immer noch viele Chancen vergeben.“
Besonders erfreulich aus Vatans Sicht: Gleich vier Tore gingen auf das Konto der Neuzugänge. Hibiki Nishimura traf doppelt, Ko Tachibana und Yakup Akbulut jeweils einmal. „Die haben sich super integriert“, sagt Ciftci. Das gilt für ihn nicht nur sportlich. „Die Stimmung in der Mannschaft ist super, alle verstehen sich gut.“ Genau darauf legt der Trainer großen Wert. Spaß am Fußball, Charakter und Einstellung sollen stimmen. „Dann klappt auch der Rest.“
Was ein 8:0-Kantersieg zum Auftakt wert ist, wird sich ohnehin erst in den kommenden Wochen zeigen. Ciftci will deshalb gar nicht erst anfangen, nach gerade einmal 90 Minuten Liga-Fußball irgendwelche neuen Ansprüche zu formulieren. „Wir wollen den Ball natürlich erst einmal schön flach halten.“ Dass Vatan die Tabelle der A-Liga nach dem ersten Spieltag trotzdem von ganz oben betrachten darf, ist nach der schwierigen vergangenen Saison zumindest ein ziemlich angenehmer Nebeneffekt.