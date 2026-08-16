FSV Vatan stürmt an die Spitze, SG Orken ebenfalls stark

Starke Leistung von Vatan Neuss. – Foto: Andre Peters

Der 1. Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss hatte direkt einiges zu bieten: FSV Vatan Neuss setzte sich mit einem 8:0 an die Spitze, dahinter überzeugten die SG Orken-Noithausen und der SV Glehn ebenfalls deutlich. Für die Aufsteiger gab es gemischte Gefühle - und in Büttgen entschied ein Treffer das erste Derby.

Noch ist die Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss nur eine Momentaufnahme. Am Sonntag wird der 1. Spieltag mit vier Partien abgeschlossen. Um 13 Uhr empfängt die SVG Neuss-Weissenberg II den FSV Vatan Neuss. Um 15 Uhr starten mit SC Kapellen-Erft II gegen SpVg Gustorf/Gindorf sowie DJK Germania Hoisten gegen SV Rosellen zwei weitere Begegnungen. Den Abschluss bildet um 15.30 Uhr das Spiel der SG Orken-Noithausen gegen SSV Delrath. Danach wird sich zeigen, ob der SV Glehn die erste Tabellenführung behauptet oder ob ein weiterer Auftaktsieger vorbeizieht.

Die Sportfreunde Vorst haben den ersten Derbysieg der neuen Saison eingefahren und beim VfR Büttgen knapp mit 1:0 gewonnen. In einer Partie, in der lange kein Treffer fiel, sorgte Hamza Shraideh in der 69. Minute für die Entscheidung, als die Gäste Büttgen nach einem Freistoß überrumpelten. Vorst, das ohne Gegentor blieb, startet damit mit drei Punkten und steht nach vier absolvierten Auftaktspielen auf Rang zwei hinter dem SV Glehn, der zum Start 4:1 beim TuS Reuschenberg gewonnen hatte. Büttgen dagegen beginnt die Saison mit einer knappen Heimniederlage und findet sich zunächst im unteren Tabellenbereich wieder.

Die SG Orken-Noithausen startete mit einem deutlichen Heimsieg und steht nach dem 5:0 gegen Delrath direkt auf Rang zwei. Yoldas Gülen brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung, nach der Pause wurde das Ergebnis deutlich. Abdijabar Mohamud Jama traf zum 2:0 (51.), ehe weitere Treffer fielen. Den Schlusspunkt setzte erneut Mohamud Jama in der 86. Minute. Für Orken-Noithausen ist der Auftakt damit gelungen, weil neben den drei Punkten auch die Tordifferenz früh passt. Delrath erlebt als Aufsteiger dagegen einen schweren Start.

Vatan Neuss hat den deutlichsten Auftaktsieg des Spieltags gefeiert und steht nach dem 8:0 in Weissenberg an der Tabellenspitze. Schon nach sechs Minuten hatte Alperen Mavili doppelt getroffen (3./6.), danach erhöhte Yusuf Bülbül auf 3:0 (15.). Noch vor der Pause legte Hibiki Nishimura den vierten Treffer nach (37.) und traf nach dem Seitenwechsel erneut (52.). Anschließend bauten Ko Tachibana (64.), Yakup Akbulut (73.) und Enes Korkmaz (84.) das Ergebnis weiter aus. Selbst ein vergebener Foulelfmeter von Cemal Bulgur in der 70. Minute änderte nichts am klaren Bild. Weissenberg II startet damit am Tabellenende und steht früh unter Druck, auch wenn nach einem Spieltag noch keine langfristigen Schlüsse möglich sind.

Kapellen-Erft II und Gustorf/Gindorf trennten sich im Aufsteigerduell torlos. Für beide Mannschaften bedeutet das 0:0 einen Punkt zum Start, der in der ersten Tabelle Platz elf und zwölf bringt. Tore fielen nicht, eine wichtige Szene gab es aber kurz vor Schluss: Jens Jungverdorben sah in der 89. Minute Gelb-Rot, sodass Gustorf/Gindorf die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten musste. Das änderte am Ausgang aber nichts mehr.

Hoisten hat bei seiner Rückkehr beziehungsweise beim Start als Aufsteiger direkt einen Punkt geholt. Rosellen ging durch Jean-Claude Mangangula in der 29. Minute in Führung und lag damit zur Pause vorne. Nach dem Seitenwechsel kam Hoisten zurück: Pawel Kramer verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Dabei blieb es bis zum Schluss. Glehn gewinnt klar Zum Auftakt hat es drei Spiele am Donnerstagabend gegeben, unter anderem feierte der SV Glehn einen klaren Sieg - mehr hier!

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

So., 23.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Bedburdyck/Gierath

So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Delrath - VfR Büttgen

So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SC Kapellen-Erft II

So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Germania Hoisten



3. Spieltag

Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven

Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf

Do., 27.08.26 19:30 Uhr SV Rosellen - SV Glehn

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath

So., 30.08.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst

So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg

So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen

So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss

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