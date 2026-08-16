FSV Vatan stürmt an die Spitze, SG Orken ebenfalls stark

Der 1. Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss hatte direkt einiges zu bieten: FSV Vatan Neuss setzte sich mit einem 8:0 an die Spitze, dahinter überzeugten die SG Orken-Noithausen und der SV Glehn ebenfalls deutlich. Für die Aufsteiger gab es gemischte Gefühle - und in Büttgen entschied ein Treffer das erste Derby.
Die Sportfreunde Vorst haben den ersten Derbysieg der neuen Saison eingefahren und beim VfR Büttgen knapp mit 1:0 gewonnen. In einer Partie, in der lange kein Treffer fiel, sorgte Hamza Shraideh in der 69. Minute für die Entscheidung, als die Gäste Büttgen nach einem Freistoß überrumpelten. Vorst, das ohne Gegentor blieb, startet damit mit drei Punkten und steht nach vier absolvierten Auftaktspielen auf Rang zwei hinter dem SV Glehn, der zum Start 4:1 beim TuS Reuschenberg gewonnen hatte. Büttgen dagegen beginnt die Saison mit einer knappen Heimniederlage und findet sich zunächst im unteren Tabellenbereich wieder.
Noch ist die Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss nur eine Momentaufnahme. Am Sonntag wird der 1. Spieltag mit vier Partien abgeschlossen. Um 13 Uhr empfängt die SVG Neuss-Weissenberg II den FSV Vatan Neuss. Um 15 Uhr starten mit SC Kapellen-Erft II gegen SpVg Gustorf/Gindorf sowie DJK Germania Hoisten gegen SV Rosellen zwei weitere Begegnungen. Den Abschluss bildet um 15.30 Uhr das Spiel der SG Orken-Noithausen gegen SSV Delrath. Danach wird sich zeigen, ob der SV Glehn die erste Tabellenführung behauptet oder ob ein weiterer Auftaktsieger vorbeizieht.
Zum Auftakt hat es drei Spiele am Donnerstagabend gegeben, unter anderem feierte der SV Glehn einen klaren Sieg - mehr hier!
2. Spieltag
So., 23.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Bedburdyck/Gierath
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Delrath - VfR Büttgen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SC Kapellen-Erft II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Germania Hoisten
3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath
So., 30.08.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: