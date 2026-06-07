FSV Vatan schockt VfR Büttgen und TuS Grevenbroich

Jubel beim FSV Vatan. – Foto: Andre Peters

Der 30. und letzte Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich & Neuss hat zentrale Entscheidungen gebracht: Nach SV Germania Grefrath steigen auch BV Wevelinghoven und DJK Novesia Neuss auf. Im Mittelpunkt stand aber der FSV Vatan Neuss, der Büttgens Aufstiegstraum beendete und sich selbst rettete.

Der FSV Vatan Neuss hat mit einem späten 1:0 gegen den VfR Büttgen den Klassenerhalt geschafft und gleichzeitig die Aufstiegshoffnungen der Gäste beendet. In einer Partie mit enormer Tabellenbedeutung hielt Justin Jones Büttgen zunächst im Spiel, als er in der 80. Minute einen Foulelfmeter von Enes Korkmaz parierte. Vatan ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und kam in der Nachspielzeit doch noch zum entscheidenden Treffer: Yuki Nakagawa erzielte in der 90.+4 Minute das 1:0. Damit zieht Vatan in der Tabelle an TuS Grevenbroich vorbei und bleibt in der Liga. Büttgen bleibt dagegen auf Rang vier zurück und kann den Sprung in die Bezirksliga nicht mehr schaffen.

Die SVG Neuss-Weissenberg II hat sich bei der SG Grimlinghausen / Norf mit 3:2 durchgesetzt und damit ein torreiches Spiel spät entschieden. Tolga Deniz brachte die Gäste kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung (45.+1), ehe Thomas Maschke unmittelbar nach Wiederbeginn ausglich (48.). Burak Gökbayrak stellte in der 60. Minute auf 2:1 für Weissenberg, doch Moritz Gabriel brachte Grimlinghausen/Norf noch einmal zurück (74.). Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit, als Jean-Claude Mangangula zum 3:2 traf (90.+1). Weissenberg beendet den Spieltag mit 25 Punkten oberhalb der Abstiegsränge, Grimlinghausen/Norf bleibt trotz der Niederlage knapp vor Vatan und Grevenbroich.

Der SV Rosellen hat bei den Sportfreunden Vorst deutlich mit 5:1 gewonnen und sich im Tabellenmittelfeld weiter verbessert. Dabei begann die Partie für Vorst ideal, weil Daniel Markwica bereits in der ersten Minute zum 1:0 traf. Rosellen antwortete jedoch schnell: Ahlonko Cedric Kponton glich aus (11.), Tim Flöper drehte die Begegnung (23.), und Max Lindemann erhöhte nur fünf Minuten später auf 3:1 (28.). Noch vor der Pause traf Sebastian Timmler zum 4:1 (35.). Nach dem Seitenwechsel setzte Patryk Gadzina den Schlusspunkt (81.). Rosellen rückt mit 43 Punkten nah an SV Glehn heran, Vorst bleibt trotz der Niederlage auf Rang fünf und damit im oberen Mittelfeld.

Der FC SF Delhoven hat ein wechselhaftes Spiel gegen die SG Orken-Noithausen mit 4:3 gewonnen und sich damit im unteren Mittelfeld weiter stabilisiert. Die Gäste gingen früh durch Dennis Franica in Führung (2.), doch Mamadou Kahly Barry antwortete fast sofort (4.). Nach dem 2:1 durch Yoldas Gülen (12.) blieb Orken-Noithausen bis zur Pause vorne, ehe Delhoven nach dem Seitenwechsel die Partie drehte. Tim Schriddels glich aus (47.), Baran Karaca brachte die Gastgeber erstmals in Führung (64.), und Max Ohm erhöhte auf 4:2 (78.). Der Treffer von Nick Wenschuch zum 4:3 (83.) kam für die Gäste zu spät. Delhoven vergrößert damit den Abstand nach unten, Orken-Noithausen bleibt mit 34 Punkten vor dem direkten Konkurrenten.

Für TuS Grevenbroich endete der Spieltag bitter. Gegen den FC Straberg fiel das einzige Tor erst tief in der Nachspielzeit, als Constantin Kollenbroich in der 90.+6 Minute zum 1:0 für die Gäste traf. Zuvor hatte Grevenbroich in der Schlussphase einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen, weil Miguel Filipe Pinho Ferreira in der 88. Minute die Rote Karte sah. Durch die Niederlage bleibt Grevenbroich bei 20 Punkten und rutscht durch den gleichzeitigen Sieg von Vatan auf einen Abstiegsplatz. Neben dem zurückgezogenen FC Zons steht damit auch TuS Grevenbroich als Absteiger fest. Straberg verbessert sich auf 34 Punkte und schließt die Saisonphase im gesicherten Mittelfeld ab.

Der BV Wevelinghoven hat den Aufstieg in die Bezirksliga mit einem klaren 4:0 gegen TuS Reuschenberg bestätigt. Die Partie gehörte vor allem Alican Korkmaz, der alle vier Treffer erzielte. Der Angreifer brachte Wevelinghoven in der 18. Minute in Führung und legte noch vor der Pause das 2:0 nach (33.). Nach dem Seitenwechsel traf Korkmaz erneut (64.) und setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. Durch den Sieg bleibt Wevelinghoven mit 62 Punkten Zweiter und steigt nach SV Germania Grefrath ebenfalls auf. Reuschenberg verharrt im unteren Tabellendrittel, hatte durch die Ergebnisse im Keller aber keinen Abstiegsdruck mehr wie Grevenbroich und Zons.

Die DJK Novesia Neuss hat beim SV Glehn zwar mit 3:5 verloren, steigt aber dennoch in die Bezirksliga auf, weil der VfR Büttgen zeitgleich bei Vatan Neuss unterlag. Glehn erwischte einen starken Start: Kevin Geringer traf früh (2.), Dane Siewierski erhöhte auf 2:0 (8.) und legte später das 3:0 nach (33.). Nico Deniz Syska verkürzte vor der Pause (38.), doch Siewierski traf direkt nach Wiederbeginn zum 4:1 (49.). Novesia kam durch Timo Arvanitidis (57.) und Christian Bergmayer (71.) noch einmal heran, ehe Siewierski mit seinem vierten Treffer das 5:3 erzielte (85.). Glehn verbessert sich auf 44 Punkte, Novesia beendet den Spieltag trotz Niederlage als Aufsteiger.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Do., 28.05.26 20:00 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst 1:4

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn 3:1

So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss 0:0

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf 3:5

So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926 1:1

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven 0:1

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven 2:1



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

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