FSV Vatan Neuss: Ligaverbleib ist Ziel Nummer eins

Saisonverlauf Der Start war noch in Ordnung, ein Sieg und zwei Unentschieden aus den ersten fünf Partien erspielte sich der Aufsteiger in der neuen Liga. Dann folgte allerdings eine lange Durststrecke mit zum Teil deutlichen Niederlagen und der FSV Vatan rutschte in den Abstiegskampf. „Wir hatten wirklich ein paar sehr schlechte Spiele, die wir dann auch echt hoch verloren haben, gegen Grefrath oder Wevelinghoven zum Beispiel“, sagt Trainer Utku Ayaz. „Bei anderen Spielen wie gegen Reuschenberg oder Delhoven waren wir richtig stark, konnten aber trotzdem nur einen Punkt mitnehmen.“ Zum Ende hin befreite sich der FSV nochmals: Gegen Rosellen und Weißenberg II gab es zwei Siege in Folge und somit ein Polster von sechs Zählern auf die Abstiegsplätze.

Starker Zusammenhalt im Team

Das lief gut„Der Zusammenhalt im Verein ist super“, so der Coach. „Jeder, der irgendwie spielen konnte, war auch da und hat alles gegeben. Die anderen waren da und haben an der Seite mitgefiebert.“ Und auch über die Mannschaft hinaus gab es Rückendeckung: „Der Vorstand hat uns auch Rückhalt gegeben und in einem Gespräch versichert, dass er hinter uns steht, egal, wie schlecht es läuft. Das hat uns offensichtlich Kraft gegeben, danach haben wir die Siege geholt“, erzählt er.

Das lief schlecht Die personelle Situation stellte den FSV vor große Probleme: „Wir hatten so viele Verletzte, wir sind zu vielen Spielen nur mit zwölf oder 13 Spielern gefahren“, sagt Ayaz. „Die Innenverteidigung ist zwischendurch komplett ausgefallen, und unser Torwart auch – da ist dann Abwehrspieler Meriton Luzha eingesprungen.“ Die fehlende Abwehr und Torwartprobleme sorgten für viele Gegentreffer, 60 Stück musste der FSV hinnehmen.