FSV Vatan Neuss: Ligaverbleib ist Ziel Nummer eins

Die Aufstiegseuphorie konnte der FSV Vatan Neuss nicht mit in die neue Saison nehmen: Zahlreiche Verletzungen sorgten dafür, dass die eingespielte Elf nie zusammen auf dem Platz stand und der Verein in der Tabelle der Kreisliga A Neuss weiter unten steht, als vor der Saison geplant.
Saisonverlauf Der Start war noch in Ordnung, ein Sieg und zwei Unentschieden aus den ersten fünf Partien erspielte sich der Aufsteiger in der neuen Liga. Dann folgte allerdings eine lange Durststrecke mit zum Teil deutlichen Niederlagen und der FSV Vatan rutschte in den Abstiegskampf. „Wir hatten wirklich ein paar sehr schlechte Spiele, die wir dann auch echt hoch verloren haben, gegen Grefrath oder Wevelinghoven zum Beispiel“, sagt Trainer Utku Ayaz. „Bei anderen Spielen wie gegen Reuschenberg oder Delhoven waren wir richtig stark, konnten aber trotzdem nur einen Punkt mitnehmen.“ Zum Ende hin befreite sich der FSV nochmals: Gegen Rosellen und Weißenberg II gab es zwei Siege in Folge und somit ein Polster von sechs Zählern auf die Abstiegsplätze.
Das lief schlecht Die personelle Situation stellte den FSV vor große Probleme: „Wir hatten so viele Verletzte, wir sind zu vielen Spielen nur mit zwölf oder 13 Spielern gefahren“, sagt Ayaz. „Die Innenverteidigung ist zwischendurch komplett ausgefallen, und unser Torwart auch – da ist dann Abwehrspieler Meriton Luzha eingesprungen.“ Die fehlende Abwehr und Torwartprobleme sorgten für viele Gegentreffer, 60 Stück musste der FSV hinnehmen.
Zum Personal Personell sieht es wieder besser aus. Der Großteil der Verletzten konnte wieder ins Training einsteigen, auch beim Rest ist es absehbar. Zudem gibt es ein paar neue Spieler, um eventuelle Ausfälle besser auffangen zu können. Enes Korkmaz vom direkten Konkurrenten SG Orken/Noithausen verstärkt die Offensive, mit Nico Buchholz ist ein neuer Torwart im Kader. Ebenfalls neu dabei sind Erkan Akan, Salih Keskin, Arda Arisoy, Alperen Mavili und Fatih Aydin.
Ausblick „Eigentlich wollten wir weiter oben mitspielen, aber jetzt ist der Klassenerhalt Ziel Nummer eins“, sagt Utki Ayaz. „Aber ich bin davon überzeugt, und das weiß auch die Mannschaft, dass wir nicht bis zum Ende gegen den Abstieg spielen, sondern wir uns in den nächsten sechs oder sieben Partien schon retten können.“ Wenn der Klassenverbleib sicher ist, stehen der Sportlichen Leitung die nächsten Aufgaben bevor: „Wir sind nach sehr langer Zeit endlich wieder zurück in der Kreisliga A – da wollen wir auch bleiben und uns etablieren!“