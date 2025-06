FSV Vatan Neuss: Eine langersehnte Rückkehr

Große Feier beim FSV Vatan. – Foto: Sascha Köppen

Die Tabellenzweiten FSV Vatan und SG Gustorf/Gindorf aus den Gruppen 1 und 2 der Kreisliga B trafen in der Aufstiegsrelegation aufeinander. Das Hinspiel in Gustorf endete 1:1, dabei hatten die Gäste die letzten zehn Minuten in Unterzahl überstehen müssen. Im Rückspiel konnte Vatan mit einem 1:0-Sieg vor heimischem Publikum die langersehnte Rückkehr in die Kreisliga A perfekt machen.

Sa., 07.06.2025, 16:00 Uhr FSV Vatan Neuss FSV Vatan SpVg Gustorf/Gindorf SpVg Gustorf 1 0 + Video Der FSV war die heimstärkste Mannschaft der Liga und ging deshalb mit großem Selbstbewusstsein in das Rückspiel. „Das 1:1-Unentschieden im Hinspiel war in meinen Augen leistungsgerecht“, sagt Coach Utku Ayaz. „Danach hatte ich ein sehr positives Gefühl. Wir haben es zu einem Vorteil gemacht, dass wir das entscheidende Spiel zu Hause austragen durften. „Unter dem Coach gelang Vatan der zweite Aufstieg in Folge. In der Saison 2023/24 führte Ayaz seine Mannschaft in die B-Liga, und nur ein Jahr später kann der Verein nun den nächsten Aufstieg feiern.

Ayaz: „Obwohl wir als Aufsteiger gestartet sind, war es unser Ziel, direkt noch mal aufzusteigen. Da wir aber viel Rotation im Kader hatten, haben wir Eingewöhnungszeit gebraucht. Daher konnten wir das Ziel, direkt aufzusteigen, nicht verwirklichen. Umso glücklicher bin ich, dass wir es über die Relegation geschafft haben.“ Seit dem Abstieg aus der Kreisliga A in der Saison 2002/03 war der Erfolg ausgeblieben. Nach mehr als 20 Jahren in den Kreisligen B und C meldet sich der FSV Vatan nun zurück. „Wir haben in den letzten Jahren hart dafür gearbeitet. Jetzt ist es unser Ziel, uns in der Liga zu etablieren“, sagt der Erfolgscoach. Vatan will sich verstärken