 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FSV Vatan braucht Punkte in Delhoven, Grefrath gegen Weissenberg II

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Ein Auswärtssieg für dem Aufsteiger FSV Vatan Neuss guttun, es geht zum FC Delhoven. Tabellenführer Germania Grefrath ist Gastgeber der SVG Neuss-Weissenberg II.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
FSV Vatan im Einsatz.
FSV Vatan im Einsatz. – Foto: Norbert Jurczyk

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:00live
Spieltext TuS Grevenb. - VfR Büttgen

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:00live
Spieltext Ge. Grefrath - Weissenberg II

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:30live
Spieltext Wevelinghov. - SV Rosellen

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:30
Spieltext DJK Novesia - SG Orken

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
15:15live
Spieltext Reuschenberg - FC Straberg

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:00live
Spieltext SF Vorst - SG Grimlinghaus...

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:00
Spieltext Delhoven - FSV Vatan

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss
So., 22.03.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven
So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven

21. Spieltag
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Grimlinghausen / Norf
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FSV Vatan Neuss
So., 29.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Rosellen
So., 29.03.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - Sportfreunde Vorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VfR Büttgen
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Straberg

