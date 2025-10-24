FSV Union Fürstenwalde stoppt den Tabellenführer MSV Neuruppin

Im heutigen Auftaktspiel des 8. Spieltags der Brandenburgliga endete die beeindruckende Siegesserie des MSV 1919 Neuruppin. Der Spitzenreiter musste sich beim FSV Union Fürstenwalde knapp geschlagen geben.

Fürstenwalde sorgte am Freitagabend für eine Überraschung. Die Mannschaft von Trainer Alexander Mikulin besiegte den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin mit 2:1. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: In der 7. Minute traf Hysen Muca zur frühen 1:0-Führung. Neuruppin und geriet nach einer halben Stunde in Unterzahl, als Petro Dolhov in der 31. Minute die Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit kam der Spitzenreiter nach dem Seitenwechsel zurück ins Spiel. Cashion Andrew London erzielte in der 51. Minute den Ausgleich zum 1:1. Doch Fürstenwalde blieb mutig und setzte in der Schlussphase den entscheidenden Treffer. Wieder war es Hysen Muca, der in der 89. Minute zum 2:1 traf und seiner Mannschaft den Heimsieg sicherte. ---

Nach der klaren 1:7-Niederlage in Schöneiche will Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen eine Reaktion zeigen. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Beck steht mit 13 Punkten im stabilen Mittelfeld, zeigte zuletzt aber Schwächen in der Defensive. Gegner Petershagen/Eggersdorf von Trainer Steve Georgés verlor sein Heimspiel gegen Ahrensfelde mit 0:1 und bleibt mit sechs Zählern im Tabellenkeller. Besonders offensiv fehlt den Blau-Weißen bislang die Durchschlagskraft. Für beide Teams bietet das Duell die Chance, wieder in die Spur zu finden – Miersdorf will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, Petershagen braucht dringend Punkte. ---

Ein echtes Spitzenspiel und brisantes Stadtderby zugleich steigt in Brandenburg: Der Aufsteiger BSG Stahl, trainiert von Robert Pocrnic, hat eine beeindruckende Bilanz von fünf Siegen aus acht Spielen und steht auf Platz drei. Zuletzt gewann Stahl mit 3:0 beim Oranienburger FC Eintracht. Benjamin Nwatu traf einmal, Sebastian Hoyer doppelt. Nun kommt mit dem Brandenburger SC Süd 05 der Tabellenzweite. Die Mannschaft von Trainer Florian Braun setzte sich am vergangenen Wochenende mit 3:2 gegenden 1. FC Frankfurt durch. Michel Klemz, Abdelkarim Koussi und Tim Dethloff sorgten für die Tore. Beide Teams stehen für Offensivfußball und wollen im direkten Duell die sportliche Vorherrschaft in der Stadt. ---

Für Frankfurt geht es darum, wieder Stabilität zu finden. Nach der knappen 2:3-Niederlage in Brandenburg wartet die Mannschaft von Trainer Sascha Kloß seit geraumer Zeit auf einen Sieg. Leon Kammradt und Marcel Georgi (per Foulelfmeter) trafen zuletzt für den FCF. Der SV Altlüdersdorf feierte am vergangenen Wochenende beim 1:0 gegen Sachsenhausen den ersten Saisonsieg. David Waclawczyk erzielte in der 88. Minute das goldene Tor. Mit vier Punkten bleibt der Aufsteiger zwar im Tabellenkeller, doch das Erfolgserlebnis dürfte Selbstvertrauen geben. Frankfurt ist gewarnt. ---

Der TuS 1896 Sachsenhausen musste mit dem 0:1 in Altlüdersdorf einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Thiel blieb ohne Tor und will vor heimischem Publikum Wiedergutmachung betreiben. Die Gäste aus Blankenfelde unterlagen zuletzt deutlich mit 0:3 in Fürstenwalde und verloren in der 77. Minute Sebastian Schult nach Gelb-Rot. Beide Teams stehen unter Druck – Sachsenhausen braucht Punkte, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren, Preußen will den Absturz in den Tabellenkeller verhindern. ---

Der Werderaner FC lieferte in Neuruppin eine starke Vorstellung ab, verlor aber knapp mit 2:3. Anton Richard Muschter und Julian Rauch trafen für Viktoria. Mit 13 Punkten liegt Werder im Mittelfeld, braucht aber Konstanz, um oben dranzubleiben. Der SV Germania 90 Schöneiche feierte zuletzt beim 7:1 gegen Miersdorf einen Kantersieg. Lukas Bache, Julian Hentschel, Leo Zellmer, Aaron Marcel Weber (zweimal) und Deniz Citlak (zweimal) sorgten für das Schützenfest. Schöneiche reist mit Rückenwind an und will den Schwung mitnehmen. ---

Ahrensfelde feierte zuletzt beim 1:0 in Petershagen den zweiten Saisonsieg. Alexander Eirich erzielte den entscheidenden Treffer. Mit acht Punkten kletterte der Absteiger etwas aus der Gefahrenzone, muss aber weiter punkten. Die TSG Einheit Bernau erlebte ein bitteres 2:3 gegen Ludwigsfelde, nachdem man 2:0 geführt hatte. Artur Sajfutdinov und Frederick Fiebig trafen für die TSG. In Ahrensfelde will Bernau Wiedergutmachung betreiben und den Kontakt zum Mittelfeld wahren. ---

