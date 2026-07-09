FSV Union Fürstenwalde setzt auf Rückkehrer, Jugend und Erfahrung

– Foto: Jan Ahlschläger

Der FSV Union Fürstenwalde stellt die Weichen für die Zukunft in der Brandenburgliga. Für die anstehende Saison 2026/2027 setzt der Verein auf eine Mischung aus bewährten Kräften, dem eigenen Nachwuchs und gezielter Verstärkung für die Defensive. Neben dem Rückkehrer Rick-Mickael Ella und Neuzugang Justin Winkel rücken drei Talente aus der eigenen Jugend fest in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Mit großer Freude begrüßt der FSV Union Fürstenwalde einen alten Bekannten zurück in seinen Reihen: Rick-Mickael Ella verstärkt ab der neuen Spielzeit wieder die Mannschaft. Nachdem der erfahrene Routinier den Verein im vergangenen Sommer aus beruflichen Gründen verlassen musste, trainierte er bereits seit dem Ende der abgelaufenen Saison wieder fest mit dem Team. Für den Brandenburgligisten gilt der vielseitig einsetzbare Linksfuß als starker Neuzugang, der der Abwehrreihe zusätzliche Stabilität verleihen soll.

Der eigene Nachwuchs als Fundament

Ein zentraler Baustein der Vereinsphilosophie bleibt die Integration des eigenen Nachwuchses im Männerbereich. Mit Stolz vermeldet der Verein, dass mit Mathias Michael, Paul Wilcke und Oscar Manthei gleich drei vielversprechende Talente aus der vereinseigenen U19 fest in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken. Das Trio geht damit den nächsten Schritt. Komplettes Neuland ist der Herrenbereich für die drei Spieler jedoch nicht, da sie bereits im Laufe der vergangenen Saison regelmäßig am Training der ersten Mannschaft teilnahmen und nun offiziell fester Bestandteil des Teams sind.

Routine und Ehrgeiz für die Außenbahn

Als erster Neuzugang für die Saison 2026/2027 wechselt zudem Justin Winkel nach Fürstenwalde. Der 28-jährige Defensivspieler, der auch unter dem Namen Jay bekannt ist, verfügt über reichlich Erfahrung aus Einsätzen in der Brandenburg- und Oberliga. Als spielstarker Außenverteidiger ist er in der Abwehr flexibel einsetzbar. Durch seinen ausgeprägten Ehrgeiz und seine fußballerische Qualität soll er die Defensive des FSV Union Fürstenwalde in der kommenden Spielzeit noch variabler und stabiler aufstellen.