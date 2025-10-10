FSV Union Fürstenwalde bejubelt späten Ausgleich gegen GW Ahrensfelde

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start: Bereits nach zehn Minuten brachte Blenard Colaki den SV Grün-Weiss Ahrensfelde in Führung, zwölf Minuten später erhöhte Lucas Nico Gurklys auf 2:0. Doch Fürstenwalde fand noch vor der Pause ins Spiel zurück. Ingo Wunderlich verkürzte in der 30. Minute, und Hysen Muca stellte kurz vor dem Halbzeitpfiff den 2:2-Ausgleich her. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lebhaft. Alexander Eirich brachte die Gäste in der 56. Minute erneut in Front – das 3:2 schien lange Zeit den ersten Auswärtssieg der Saison für Ahrensfelde zu sichern. Doch Fürstenwalde gab sich nicht geschlagen. In der letzten Minute traf Yvan Ghilslain Ngoyou zum viel umjubelten 3:3-Endstand. ---

Am Samstagmittag will der BSC Süd 05 von Trainer Florian Braun seine Serie fortsetzen. Der 3:1-Sieg in Sachsenhausen war ein starkes Ausrufezeichen – der vierte Dreier in sechs Spielen. Besonders die Offensive mit Pedro Paulo Nonato Alves, Patrick Richter und Tim Dethloff überzeugte zuletzt. Schöneiche von Trainer Oliver Richter muss weiter um den Anschluss kämpfen. Zwar gelang gegen Ahrensfelde ein Sieg, doch beim Spitzenreiter Neuruppin war man beim 1:3 ohne Chance. Mit nur vier Punkten reisen die Gäste als Außenseiter an, während Süd zuhause klar auf Sieg spielt. ---

Ein Traditionsduell mit Brisanz. Der 1. FC Frankfurt von Trainer Sascha Kloß kassierte zuletzt ein schmerzhaftes 3:4 gegen Schlusslicht Oranienburg und steht unter Druck. Mit nur acht Punkten droht der Kontakt nach oben abzureißen. Aufsteiger Stahl Brandenburg von Trainer Robert Pocrnic dagegen ist gut in Form: Das 2:0 gegen Bernau brachte den dritten Saisonsieg, Doppeltorschütze Muhammed Lamin Jatta glänzte als Matchwinner. Mit zehn Punkten reisen die Brandenburger selbstbewusst an. Frankfurt muss zeigen, dass der Ausrutscher gegen Oranienburg nur ein Ausreißer war. ---

Das direkte Duell zweier punktgleicher Verfolger. TuS 1896 Sachsenhausen von Trainer Torsten Thiel kassierte beim 1:3 gegen Süd die erste Niederlage der Saison, bleibt aber mit elf Punkten oben dran. Vor allem die Defensive muss wieder zur alten Stabilität zurückfinden. Ludwigsfelde von Trainer Rezart Cami gewann zuletzt 2:1 gegen Petershagen in einem packenden Spiel, in dem die Gäste zwei Platzverweise kassierten. Mit ebenfalls elf Punkten haben die Ludwigsfelder den Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt. Der Sieger setzt ein Ausrufezeichen im Rennen um die Verfolgerplätze. ---

Der Werderaner FC Viktoria 1920 von Trainer Marcel Burwig will den Platz als erster Verfolger behaupten. Das 1:0 gegen Blankenfelde war knapp, aber effektiv – Julian Rauch sicherte mit seinem frühen Tor den Dreier. Mit 13 Punkten ist Werder Zweiter der Tabelle. Miersdorf/Zeuthen von Trainer Thorsten Beck überrascht weiter positiv: Der Aufsteiger gewann 1:0 in Ahrensfelde und steht mit zehn Zählern ebenfalls im oberen Mittelfeld. Für die Gäste ist es die nächste große Bewährungsprobe, für Werder die Pflicht, den Druck auf Neuruppin hochzuhalten. ---

Der Spitzenreiter ist nicht zu stoppen. MSV Neuruppin von Trainer Dietmar Demuth hat sechs Spiele, sechs Siege auf dem Konto. Auch gegen Schöneiche ließ der Tabellenführer beim 3:1 keine Zweifel aufkommen. Mit 18:6 Toren stellt der MSV sowohl den besten Angriff als auch eine der sichersten Abwehrreihen. Petershagen/Eggersdorf von Trainer Steve Georgés reist nach dem 1:2 in Ludwigsfelde mit nur sechs Punkten an – und dazu geschwächt nach zwei Platzverweisen im letzten Spiel. Alles spricht für den Tabellenführer, doch die Gäste haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. ---