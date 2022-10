FSV steht in der Runde der letzten Acht

3:0 (81.) Tom Adelhelm

Schiedsrichter: Jan Jakob Keim

Zuschauer: 80

Nach neunzig Minuten Power-Fußball strahlten beim Friedrichshaller SV alle mit den neu installierten Flutlichtstrahlern um die Wette. Mit einem überzeugenden Auftritt hat man den Ligakonkurrenten TSV Botenheim aus dem Wettbewerb gekickt und ist ins Viertelfinale eingezogen. Die Heimelf legte einen Blitzstart hin und hätte schon nach zwei Minuten in Führung gehen können, doch der Schuss von Marvin Knoll landete knapp neben dem Tor. Weitere einhundertzwanzig Sekunden später war es aber dann doch so weit. Mit einem blitzsauberen Heber über den herauseilenden Gästekeeper hatte Knoll dieses Mal mehr Erfolg und das 1:0 war perfekt. Friedrichshall setzte nach baute in der 11. Minute durch Hendrik Belz die Führung aus. Mit viel Laufbereitschaft unterband die Heimelf einen strukturierten Spielaufbau des TSV Botenheim, wodurch dieser immer wieder versuchte mit langen Bällen hinter die FSV-Abwehrreihe zu kommen. Doch auch die Defensive der Gastgeber leistete gute Arbeit und ließ kaum Gefahr aufkommen. Die erste nennenswerte Torchance hatte Botenheim nach fünfundzwanzig Minuten, als Marco Öhler einen Freistoß an den Pfosten setzte. Er war es auch, der nach einer halben Stunde Markus Kaminik im FSV-Kasten mit einem Distanzschuss das erste Mal auf die Probe stellte. Fast im Gegenzug hatte dann Hendrik Belz nach Vorarbeit von Marvin Knoll den dritten Treffer auf dem Fuß, doch der gegnerische Tormann konnte dies vereiteln. Vor der Pause hatten die Gäste noch zweimal heikle Situationen zu überstehen, in denen der Friedrichshaller SV den Vorsprung hätte ausbauen können.

Auch im zweiten Durchgang tauchte der Friedrichshaller SV immer wieder mit sehenswertem Kombinationsspiel gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, doch der finale Pass kam nicht beim eigenen Mann an. Botenheim schaffte es zwar auch einige Male vor dem Friedrichshaller Gehäuse aufzukreuzen, doch Kaminik war an diesem Tag nicht zu überwinden. Friedrichshall hatte ein deutliches Chancenplus vorzuweisen, aber der erlösende Treffer wollte einfach nicht fallen. In der Spielminuten bot sich der Heimelf gleich dreimal die Möglichkeit auf 3:0 zu stellen, jedoch brachte zunächst Fabio Schumacher den Ball nicht am Botenheimer Goalie vorbei. Den Abpraller jagte der eingewechselte Tom Adelhelm auf das gegnerische Gehäuse, aber dieses Mal sprang das Leder vom Körper eines Botenheimer Akteurs vor die Füße von Fabio Schumacher, der sofort abschloss, doch auch dieser Versuch wurde vereitelt. Neun Minuten vor dem Abpfiff erlöste Tom Adelheim seine Mitspieler und die Heimfans, als er auf Zuspiel von Jonas Stolz mit dem 3:0 den Sack endgültig zumachte. Der Friedrichshaller SV hatte ein deutliches spielerisches Übergewicht und gewann dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung nicht unverdient.

Friedrichshaller SV: Markus Kaminik, Jonathan Veith, Yunus-Emre Yilamz, Jan Hildebrandt, Hendrik Belz (63. Tom Adelhelm), Jonas Stolz, Marvin Knoll, Julian Heichele (46. Marc André Heeg), Luca Schumacher, Fabio Schumacher, Alejandro Reinhold