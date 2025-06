FSV Stegen verabschiedet Heiko Hogenmüller und stellt neun Spieler vor

Im letzten Heimspiel gegen den FSV Rheinfelden verabschiedete der FSV Stegen eine Legende. Heiko Hogenmüller begab sich in den fußballerischen Ruhestand. Nach über 14 Jahren FSV Stegen mit zwei Aufstiegen und zahlreichen Toren hängte Heiko Hogenmüller seine Schuhe an den Nagel.

Der FSV Stegen bedankt sich für die Treue und Loyalität. Man ist sich sicher Heiko auch in Zukunft auf der Sportanlage begrüßen zu dürfen, ob am Spielfeldrand oder in den AH, so oder so ist er immer ein gerngesehener Gast.

Gleichzeitig sind die Planungen für die Saison 2025/2026 abgeschlossen worden. Der FSV Stegen darf zum Trainingsstart am 01.07.2025 folgende Neuzugänge begrüßen: