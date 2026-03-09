Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FSV Stegen und SV Mundingen nutzen Überzahl zu klaren Heimerfolgen
Der FSV Stegen punktet mit einem klaren Sieg über Favorit Weil, profitiert dabei von Feldverweisen gegen die Gäste. Auch der SV Mundingen nutzt die Überzahl gegen FSV Rheinfelden zum Kantersieg.
Für die Überraschung des Spieltags sorgte der abstiegsgefährdete FSV Rot-Weiß Stegen mit dem 6:1-Heimsieg über den Tabellendritten SV Weil. "Wir sind gut gestartet und hatten rasch die Oberhand – und folgerichtig das 1:0 erzielt", berichtete FSV-Trainer Artur Fellanxa. Zum kompletten Nachklapp (BZ-Plus).