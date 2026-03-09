 2026-03-09T15:40:23.061Z

FSV Stegen und SV Mundingen nutzen Überzahl zu klaren Heimerfolgen

Der FSV Stegen punktet mit einem klaren Sieg über Favorit Weil, profitiert dabei von Feldverweisen gegen die Gäste. Auch der SV Mundingen nutzt die Überzahl gegen FSV Rheinfelden zum Kantersieg.

Für die Überraschung des Spieltags sorgte der abstiegsgefährdete FSV Rot-Weiß Stegen mit dem 6:1-Heimsieg über den Tabellendritten SV Weil. "Wir sind gut gestartet und hatten rasch die Oberhand – und folgerichtig das 1:0 erzielt", berichtete FSV-Trainer Artur Fellanxa. Zum kompletten Nachklapp (BZ-Plus).