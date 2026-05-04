FSV Stegen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/2027 voran

Als erster wichtiger Baustein werden fünf Leistungsträger aus der eigenen A- Jugend zum Kader der ersten Mannschaft stoßen. Mit Nicholas Romppel stößt ein talentierter Torhüter zum Landesliga Team. Benjamin und David Rösch sind im Mittelfeld zu Hause.

Hannes Ernst hat bereits erste Landesligaluft schnuppern dürfen, er konnte sich bei seinen Einsätzen direkt beweisen und wird in der kommenden Saison die Außenbahnen verstärken. Und mit Frederik Hübler bekommen wir eine echte Neun dazu.

Außerdem stößt aus dem Förderteam Luis Hetzel wieder zum Kader eins. Er war bereits in den zurückliegenden Saisons fester Bestandteil des Teams, musste aber zwischenzeitlich aus beruflichen Gründen kürzertreten. Trainer Artur Fellanxa sieht in allen sechs Spielern großes Potential und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit.