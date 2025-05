FSV Stegen: Mühsam nährt sich das Eichhörnchen

Aus Sicht des FSV Rot-Weiß Stegen präsentierte sich der Wettlauf um den Klassenerhalt am Wochenende eher als Schneckenrennen. Immerhin erweiterte das torlose Remis in Gundelfingen den Vorsprung auf die Abstiegszone um einen auf fünf Zähler.

„Wir sind schon mit dem Gedanken hin, drei Punkte mitzunehmen“, erklärte FSV-Coach Artur Fellanxa. Ihm sei die Schwere der Aufgabe indes bewusst gewesen, da Aufsteiger Gundelfingen/Wildtal in den vorangegangenen Heimspielen schon so manchem Gegner den Erfolg erschwerte; das 1:1 gegen den Tabellendritten Bahlinger SC II führte Fellanxa als Beispiel an.

Die Dreisamtäler seien spielbestimmend gewesen, lediglich ein Tor wollte nicht fallen, so Fellanxa. Das eigene Tor hielt Torhüter Christoph Löffler sauber: „Er hat uns das eine oder andere Mal gerettet“, sagte der Trainer. Den Punkt nahm er letztlich gerne mit, zumal Konkurrent Bad Bellingen einen 4:1-Erfolg gegen Rheinfelden feierte. „Wir haben alles noch immer in der eigenen Hand, aber uns erwartet ein knackiges Restprogramm“, meinte Fellanxa. In den letzten vier Spielen der Saison erwarten den FSV vornehmlich Gegner aus der oberen Tabellenhälfte: Der FC Tiengen, der FV Lörrach-Brombach, der FSV Rheinfelden und der SC Wyhl.