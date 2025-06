FSV Stegen feiert den Klassenerhalt auf der Couch

Ohne eigenes Zutun hat der FSV Rot-Weiß Stegen den Klassenerhalt in der Landesliga gefeiert. Am Samstag war der verbliebene Konkurrent VfR Bad Bellingen in Laufenburg mit 1:2 unterlegen und hat somit keine Chance mehr, die Dreisamtäler noch in der Tabelle abzufangen. Der FV Herbolzheim muss nach der 1:4-Niederlage in Gundelfingen den Gang in die Bezirksliga antreten.