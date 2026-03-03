FSV Spachbrücken - SpVgg Groß-Umstadt (0:1) 0:3)

Mit einem verdienten 3:0-Erfolg beim FSV Spachbrücken setzt die SpVgg Groß-Umstadt ein deutliches Ausrufezeichen und nimmt hochverdient drei Punkte mit nach Hause. Trotz weiterer guter Möglichkeiten blieb es am Ende „nur“ beim 3:0 – der Spielverlauf hätte durchaus einen noch höheren Sieg zugelassen.

Von Beginn an übernahm die SpVgg die Kontrolle über das Spielgeschehen. Mit viel Ballbesitz, klarer Struktur im Aufbauspiel und konsequentem Pressing setzte man die Gastgeber früh unter Druck. Die erste zwingende Chance ließ nicht lange auf sich warten, und in der 27. Spielminute war es schließlich so weit: Williams Edward vollendete einen gut vorgetragenen Angriff zur verdienten 1:0-Führung.Auch nach dem Seitenwechsel blieb Groß-Umstadt tonangebend. In der 53. Minute schlug erneut Williams Edward zu und schnürte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack. Vorausgegangen war eine starke Kombination über die Außenbahn, die konsequent zu Ende gespielt wurde.