FSV Sömmerda setzt weiteres Ausrufezeichen!

Der FSV setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Von Beginn an dominierte die Mannschaft das Geschehen und ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen.

Schon früh sorgte Horn für das erste Highlight des Spiels. In der 10. Minute packte er einen sensationellen 25-Meter-Schuss aus vollem Lauf aus – der Ball schlug unhaltbar im linken Winkel ein. Ein echtes Traumtor zum 1:0 und ein erster Stimmungshöhepunkt für die Fans auf den Rängen. Sömmerda blieb am Drücker und erhöhte weiter das Tempo. In der 28. Minute blieb Müller eiskalt und schloss sehenswert ins linke obere Eck zum 2:0 ab. Mit dieser verdienten Führung ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Sömmerda bestimmte das Spiel, Gispersleben kämpfte, fand aber kein Mittel gegen die stabile Defensive des FSV. In der 51. Minute war es schließlich Schulze, der nach feiner Vorarbeit zum 3:0 erhöhte – ein präziser Kopfball krönte eine dominante Teamleistung. Für den einzigen Wermutstropfen des Tages sorgte zunächst Otto, der in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter vergab. Sein Strafstoß wurde vom Gäste-Torwart pariert und auch den Nachschuss konnte Otto nicht am Keeper vorbeibringen. Doch der Angreifer bewies Moral: Nur eine Minute später köpfte er nach einer Ecke das 4:0 – sein persönliches Erfolgserlebnis und der verdiente Schlusspunkt der Partie.

Der FSV Sömmerda zeigte eine überzeugende Teamleistung, kontrollierte das Spiel über 90 Minuten. Besonders beeindruckend: der Offensivdrang, das variable Passspiel und die defensive Stabilität. Ein starker Auftritt vor heimischem Publikum!