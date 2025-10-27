FSV Seelbach unterliegt nach zwei späten Gegentoren in Haslach

In der Fußball-Bezirksliga setzt sich der SV Rust knapp in Steinach durch, Pech haben indes die Seelbacher in Haslach: Der FSV wähnt sich bereits als Sieger, steht dann aber mit leeren Händen da.

Selbst am Montag beinahe noch sprachlos war Christoph Lawicki, Trainer des FSV Seelbach, der am Sonntag mit 3:4 beim SV Haslach verloren hat. In der 85. Minute gelang Devin Eichler vom Elfmeterpunkt das 3:2 für die Schuttertäler, trotzdem standen die Seelbacher am Ende mit leeren Händen da. Jonathan Benz und Noah Philipp trafen in der 88. und der zweiten Minute der Nachspielzeit. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.