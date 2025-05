❗️FSV Schwaigern zu Gast ❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt am heutigen Sonntag um 16:30 Uhr den FSV Schwaigern in der ERBE-Arena. Es ist das Duell des Tabellensiebten gegen den Tabellenachten.

Die Gäste aus Schwaigern belegen derzeit nach 30 Spieltagen den achten Tabellenplatz mit 46 Punkten und einem Torverhältnis von 72:54 Toren. Nach einer starken Vorrunde mit Tabellenplatz fünf lief es in der Rückrunde nicht mehr ganz so rund, dennoch können die Gäste jetzt schon auf eine gute und sorgenfreie Saison zurückblicken, nachdem man den Klassenerhalt in der Vorsaison erst am letzten Spieltag perfekt machen konnte. Nach fünf sieglosen Spielen konnte der FSV vorletzte Woche mit 4:0 gegen den SC Amrichshausen gewinnen, am vergangenen Spieltag gab es eine knappe 2:3-Niederlage gegen die SG Stetten-Kleingartach.