FSV Schwaigern – SG Stetten/Kleingartach                              

Schiedsrichter: Joscha Link (Stuttgart)

Besondere Vorkommnisse: keine

Zuschauer: 348





Vor einer prächtigen Zuschauerkulisse beim Flutlichtspiel am Freitagabend gab es einen am Ende einen klaren Sieg der Heimmannschaft.

Allerdings wurden die Gäste am Ende etwas unter Wert geschlagen. Aber mit zunehmender Spieldauer konnte der FSV auch bedingt durch starke Einwechselspieler das Spiel auf seine Seite ziehen.

Die Gastgeber begannen motiviert, kurz nach Beginn fand Maxi Alban nach einem Alleingang bei seinem Rückpass keinen Mitspieler. Danach übernahm aber die SGSK das Kommando.

Sie waren bei den Zweikämpfen wacher und die Gastgeber kamen immer einen Schritt zu spät. In den ersten zehn Minuten gab es bereits zwei gelbe Karten für die Heimmannschaft. Nach der zweiten gelben Karte gab es einen Freistoß am Strafraum. SGSK-Spielmacher Marcel Oechsner zirkelte den Ball über die Mauer und der auf dem nassen Rasen aufsetzende Ball schlug in der Ecke zum Führungstor für die Gäste ein.

Schwaigern bekam weiterhin keinen Zugriff auf das Spiel und die SGSK war mit ihrer Kontertaktik weiterhin gefährlich. Erst gegen Ende der ersten Hälfte wurde der FSV zwingender, mehrere Rückpässe und Torschüsse verfehlten das Gästetor.

Gleich nach der Pause fiel dann der überraschende Ausgleich für die Gastgeber, eine Flanke von der linken Seite unterschätzte Gästetorhüter Randaccio und Johannes Ebner verwertete den Ball per Kopf zum 1:1. Danach war dann der FSV am Drücker, die SGSK baute immer mehr ab und der zur Halbzeit eigewechselte Mika Weinhold erzielte durch einen herrlichen Flachschuss aus 25 Metern, der unhaltbar für Randaccio in der Torecke einschlug, die inzwischen überfällige FSV-Führung.

Schwaigern wurde immer stärker und die Entscheidung besorgte dann der ebenfalls eingewechselte Nico Leihenseder, der nach einem überragend herausgespielten Spielzug über mehrere Stationen clever den Ball zum 3:1 versenkte. Den Schlusspunkt setzte dann Maximilian Alban mit dem 4:1 bei dem er mehrere Gegenspieler versetzte und souverän einnetzte.

Die SGSK wurde unter Wert geschlagen, der FSV steigerte sich mit zunehmender Spielzeit und hatte auch mehr zuzusetzen. In Zukunft gilt es die mit zunehmender Spielzeit besser werdende Leistung über neunzig Minuten zu bringen.

Für den FSV spielten:

Louis Ehmann, Daniel Xhani (70. Nico Leihenseder), Maximilian Alban, Christian Wacker (86. Tom-Noah Pieldner), Jonathan Steffl (84. Finn Wittmann), Marco Nagel, Raphael Friedrich, Johannes Ebner, Fabian Herbrik (46. Mika Weinhold)) Lukas Schmid, Jannis Herkert.