Allgemeines
FSV Schwaigern feiert klaren Sieg, SF Lauffen erkämpfen sich ein Remis

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Heute wurde der 4. Spieltag der Bezirksliga Franken mit zwei emotionalen Begegnungen eröffnet. Schwaigern drehte nach frühem Rückstand eindrucksvoll auf, während Lauffen nach Rückstand Moral zeigte und sich einen Punkt erkämpfte.

Heute, 19:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
4
1
Abpfiff

Vor 348 Zuschauern begann die Partie denkbar schlecht für den FSV Schwaigern. Bereits in der 10. Minute brachte Marcel Oechsner die SG Stetten/Kleingartach mit 1:0 in Führung. Nach der Pause übernahmen jedoch die Gastgeber das Kommando. Johannes Ebner erzielte in der 49. Minute den Ausgleich zum 1:1 und brachte damit die Wende ein. Mika Weinhold stellte in der 71. Minute auf 2:1, ehe Nico Leihenseder in der 79. Minute den Vorsprung ausbaute. Nur drei Minuten später setzte Maximilian Alban in der 82. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
2
2
Abpfiff
+Video

In Lauffen entwickelte sich vor 40 Zuschauern eine Partie voller Wendungen. Der TSV Pfedelbach startete eiskalt: Sebastian Hack verwandelte in der 10. Minute einen Handelfmeter zur 1:0-Führung. Tobias Lösch erhöhte in der 68. Minute auf 2:0 und brachte die Gäste vermeintlich auf die Siegerstraße. Doch Lauffen gab nicht auf. Nur fünf Minuten später verkürzte ein Eigentor von Jens Schmidgall auf 1:2. Robin Prüller glich in der 81. Minute aus und sorgte für ein viel umjubeltes 2:2.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
15:00live

Sportfreunde Untergriesheim (4 Punkte, Platz 8) empfängt FC Union Heilbronn (6 Punkte, Platz 6). Untergriesheim möchte sich im Mittelfeld stabilisieren, während Union Heilbronn auf den dritten Sieg hofft.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
15:00

SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim (0 Punkte, Platz 16) empfängt TG Böckingen (7 Punkte, Platz 3). Die Gastgeber müssen dringend punkten, Böckingen will die Spitzenplätze behaupten.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
15:00

Tabellenführer Aramäer Heilbronn (9 Punkte, Platz 1) trifft auf TSV Neuenstein (3 Punkte, Platz 11). Heilbronn will die makellose Bilanz ausbauen, Neuenstein den ersten Saisonsieg sichern.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
15:00

SGM Mulfingen/Hollenbach (0 Punkte, Platz 15) empfängt SG Sindringen/Ernsbach (6 Punkte, Platz 7). Mulfingen/Hollenbach ist noch ohne Punkte, während Sindringen/Ernsbach seine Erfolgsserie fortsetzen möchte.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
15:00

SV Wachbach (3 Punkte, Platz 12) empfängt TSV Botenheim (3 Punkte, Platz 14). Beide Teams haben bisher einmal gewonnen und wollen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
15:00

TSV Erlenbach (3 Punkte, Platz 13) empfängt FSV Friedrichshaller SV (6 Punkte, Platz 5). Erlenbach will sich von den Abstiegsrängen lösen, Friedrichshaller SV seine Serie ausbauen.

Timo BabicAutor