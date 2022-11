FSV Schröck tauscht den Trainer aus GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist hat sich von Samet Sakarya getrennt. Ein Nachfolgeduo gibt es bereits +++

(rma). Fußball-Gruppenligist FSV Schröck hatte im Vorfeld der Partie beim SV Leusel seinen Trainer Samet Sakarya freigestellt. "Wir haben Ruhe und Geduld bewiesen. Nun aber mussten wir aktiv werden, da es trotz dieser Voraussetzungen der Mannschaft nicht gelang, ihre Qualität entsprechend stabil umzusetzen", begründete FSV-Vorstandsmitglied Jens Sawitzki den Schritt. Mit sofortiger Wirkung traten Mario Selzer und Stephan Banf als Trainerduo die Nachfolge Sakaryas an. Tim Wenzel, der Sportliche Leiter der Schröcker, ist zudem nach eigenem Bekunden gewillt, seinen Posten in Kürze zur Verfügung zu stellen. Am Sonntag setzte es dann für den FSV eine 0:4-Niederlage in Leusel.