 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

FSV Schröck muss bei knapp 40 Grad abreißen lassen

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg muss der FSV Schröck weiter auf den ersten Sieg warten. Die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod ist am Ende zu stark +++

von Redaktion · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
Demir Cokovic (v.), hier noch im Trikot von Amöneburg, sorgt für den zwischenzeitlichen Ausgleich seines Fußball-Gruppenligisten FSV Schröck. (Archivbild) © Jens Schmidt
Demir Cokovic (v.), hier noch im Trikot von Amöneburg, sorgt für den zwischenzeitlichen Ausgleich seines Fußball-Gruppenligisten FSV Schröck. (Archivbild) © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
FSV Schröck
FSG Grünberg/L/S

Grünberg. Die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod hat ihren starken Saisonstart in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg weiter ausgebaut. Trotz enormer Temperaturen setzte sich die Dreier-FSG gegen den FSV Schröck mit 4:1 (2:1) durch.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.