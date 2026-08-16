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Ligabericht
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FSV Schröck muss bei knapp 40 Grad abreißen lassen
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg muss der FSV Schröck weiter auf den ersten Sieg warten. Die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod ist am Ende zu stark +++
Grünberg. Die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod hat ihren starken Saisonstart in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg weiter ausgebaut. Trotz enormer Temperaturen setzte sich die Dreier-FSG gegen den FSV Schröck mit 4:1 (2:1) durch.