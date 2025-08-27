 2025-08-27T11:11:03.766Z

Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich

FSV Schröck gleicht in Kinzenbach spät aus

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga läuft der FSV Schröck bei der SG Kinzenbach einem späten Rückstand hinterher. Doch dann kommt in der Nachspielzeit das Glück zurück zum Team aus Marburg +++

Heuchelheim-Kinzenbach. Die SG Kinzenbach hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga am Dienstagabend in praktisch letzter Sekunde verpasst. Im Heimspiel gegen den FSV Schröck musste das Team von Trainer Sherwin Rahmani tief in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich hinnehmen und bleibt Dritter. Die Marburger verbesserten sich durch auf Rang sieben.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

