Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich
FSV Schröck gleicht in Kinzenbach spät aus
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga läuft der FSV Schröck bei der SG Kinzenbach einem späten Rückstand hinterher. Doch dann kommt in der Nachspielzeit das Glück zurück zum Team aus Marburg +++
Heuchelheim-Kinzenbach. Die SG Kinzenbach hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga am Dienstagabend in praktisch letzter Sekunde verpasst. Im Heimspiel gegen den FSV Schröck musste das Team von Trainer Sherwin Rahmani tief in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich hinnehmen und bleibt Dritter. Die Marburger verbesserten sich durch auf Rang sieben.