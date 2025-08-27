FSV Schröck gleicht in Kinzenbach spät aus

Heuchelheim-Kinzenbach. Die SG Kinzenbach hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga am Dienstagabend in praktisch letzter Sekunde verpasst. Im Heimspiel gegen den FSV Schröck musste das Team von Trainer Sherwin Rahmani tief in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich hinnehmen und bleibt Dritter. Die Marburger verbesserten sich durch auf Rang sieben.