FSV Schröck erwischt VfB Wetter auf dem falschen Derby-Fuß
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg entwickelt sich das Nachbarschaftsduell zu einer klaren Sache. Der FSV Schröck lässt die Muskeln spielen und Wetter ein paar Chancen aus +++
Wetter. Der FSV Schröck hat in der Fußball-Gruppenliga mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg im DFerby beim VfB Wetter ein Ausrufezeichen gesetzt. Wetters Sprecher Philipp Kirchhain, der am Freitag mal wieder im Tor seiner Grün-Weißen stand, sprach am Ende von einem verdienten Sieg für den Gegner – vor allem auch aufgrund der zweiten Halbzeit.