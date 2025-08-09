FSV Schröck erwischt VfB Wetter auf dem falschen Derby-Fuß

Wetter. Der FSV Schröck hat in der Fußball-Gruppenliga mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg im DFerby beim VfB Wetter ein Ausrufezeichen gesetzt. Wetters Sprecher Philipp Kirchhain, der am Freitag mal wieder im Tor seiner Grün-Weißen stand, sprach am Ende von einem verdienten Sieg für den Gegner – vor allem auch aufgrund der zweiten Halbzeit.